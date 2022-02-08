Брежнєва заявила, що пишається дочкою Меладзе, і гайнула до танцю в обтислому міні

Співачка Віра Брежнєва, хоч і не спілкується з донькою свого чоловіка Костянтина Меладзе, все одно називає її "нашою дівчинкою".

Виступ 18-річної Лії на "Голосі країни" артистка прокоментувала в Insta-сторіс.

Брежнєва пишається донькою Меладзе

А ще Віра, якій днями виповнилося 40 років, похизувалася стрункою фігуркою в танці, знявши просто-таки гіпнотичне відео.

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Нагадаємо, співачка вважає, що не буває некрасивих жінок, а бувать недоглянуті.

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