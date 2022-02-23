"Зі скандалом чи без": Джамала пояснила, чому Україна неодмінно має їхати на Євробачення-2022

Цьогорічний Нацвідбір на Євробачення видався чи не найскандальнішим за весь час, відколи Україна бере участь у пісенному конкурсі. І коли нарешті було вирішено, що до Турина поїде гурт Kalush Orchestra, в мережі залунали думки, що в нинішній ситуації це взагалі недоречно.

Співачка Джамала, яка принесла Україні перемогу в Євробаченні 2016-го, впевнена: їхати треба.

Свою позицію артистка виклала в Instagram разом із інтерв'ю, записаним іще до фіналу Нацвідбору.

На думку Джамали, Євробачення щоразу супроводжується скандалами тому, що нам небайдуже

"Зі скандалом чи без (бажано без), але ми маємо брати участь у Євробаченні. Чому? Тому що це ще одне нагадування про нас, про нашу культуру світу. А всі ці "не на часі", "їхати нема кому" — не підходять. Це як купити квиток, але на зло провіднику піти пішки", - зазначила Джа.

"Ми для себе, ми за себе та насамперед за країну маємо їхати та виступати краще за усіх! Зрозуміють або не зрозуміють, осудять чи ні, все одно. Їхати та боротися", - наголосила вона.

Джамала закликала побажати успіху Kalush Orchestra.

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"Нам всім потрібні класні новини!", - додала вона.

Як відомо, після звинувачень у фальсифікації результатів Нацвідбору Суспільний мовник оприлюднив протоколи голосувань.

Згадаймо виступ Джамали на Євробаченні-2016. ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:

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