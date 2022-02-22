Стало відомо, чи поїде Kalush Orchestra на Євробачення-2022. ОНОВЛЕНО
Гурт Kalush Orchestra візьме участь у Євробаченні-2022.
Про це оголосили в офіційних Instagram колективу та Суспільного.
View this post on Instagram
View this post on Instagram
Нагадаємо, на Євробачення гурт повезе пісню "Stefania".
Як відомо, за офіційними результатами Нацвідбору Kalush Orchestra посіли друге місце, поступившись співачці Alina Pash. Гурт звинуватив організаторів у фальсифікації.
22-го лютого Суспільний мовник оприлюднив у Facebook протоколи голосувань, із яких видно, що за Калуша проголосувало майже вдвічі більше глядачів, ніж за Аліну Паш.
#Ukraine2022 Було оприлюднено протоколи смс голосування глядачів та суддів Національного відбору на Євробачення...Опубліковано Eurovision Ukraine - Євробачення Україна Вівторок, 22 лютого 2022 р.
Запропонувати хлопцям представляти Україну на пісенному конкурсі в Турині Суспільне вирішило після того, як Паш відсторонили від участі через підроблену довідку про поїздку до окупованого Криму. Сама артистка перед цим встигла оголосити, що відмовилася сама.
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
Член журі Нацвідбору Лодигін звільнився з правління Суспільного після скандалу
Фронтмен Kalush Orchestra про участь у Євробаченні: я представлятиму Україну, а не Суспільне
powered by lun.ua