Стало відомо, чи поїде Kalush Orchestra на Євробачення-2022. ОНОВЛЕНО

Гурт Kalush Orchestra візьме участь у Євробаченні-2022.

Про це оголосили в офіційних Instagram колективу та Суспільного.

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View this post on Instagram A post shared by Євробачення (@suspilne.eurovision)

Нагадаємо, на Євробачення гурт повезе пісню "Stefania".

Як відомо, за офіційними результатами Нацвідбору Kalush Orchestra посіли друге місце, поступившись співачці Alina Pash. Гурт звинуватив організаторів у фальсифікації.

22-го лютого Суспільний мовник оприлюднив у Facebook протоколи голосувань, із яких видно, що за Калуша проголосувало майже вдвічі більше глядачів, ніж за Аліну Паш.

#Ukraine2022 Було оприлюднено протоколи смс голосування глядачів та суддів Національного відбору на Євробачення... Опубліковано Eurovision Ukraine - Євробачення Україна Вівторок, 22 лютого 2022 р.

Запропонувати хлопцям представляти Україну на пісенному конкурсі в Турині Суспільне вирішило після того, як Паш відсторонили від участі через підроблену довідку про поїздку до окупованого Криму. Сама артистка перед цим встигла оголосити, що відмовилася сама.

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