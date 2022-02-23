Медитація та обійми: Єфросиніна розповіла, як справляється з тривожністю

Телеведуча Маша Єфросиніна, яка була серед тих, хто відреагував на агресію Росії, опублікувала в Instagram пост про те, як справлятися із тривожністю та зберігати спокій у непростий для кожного час.

Зокрема, телеведуча виділила кілька пунктів, які допомагають їй "не зійти з розуму".

"Зводжу до мінімуму занурення у новини. Читаю їх раз на день, і ні в якому разі не перед сном", – пише Маша.

"Працюю зі своїми страхами та панікою. А також з агресією у бік людей, які несуть негатив", – продовжує вона.

Також впоратися із тривогою телеведучій допомагає медитація. Маша зізнається, що продовжує робити свою роботу, а також займатися рутинними справами, адже це – основа добробуту кожної сім’ї.

"Допомога іншим людям: зробіть будь-яку пожертву. На те, що хочете і як відчуваєте: армію, медицину, дітей", – пише Єфросиніна.

Також телеведуча радить підписникам мати план на випадок критичної ситуації.

"Так влаштована людська психіка: якщо ти розумієш, як будеш діяти… то життя реально стає спокійніше і простіше. Хочете, складіть тривожний рюкзак. Робіть взагалі все, що допомагає вам полегшити стан тривоги", – вважає телеведуча.

Маша із сином Олександром. У телеведучої також є старша донька, якій нещодавно виповнилося 18 років

Наостанок, Єфросиніна радить більше проявляти любові та добра. Вона, до прикладу, почала більше часу приділяти близьким.

Нагадаємо, не лише українські зірки відреагували на агресію Росії. Наприклад, із закликом до світу підтримати Україну виступила Шер.

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