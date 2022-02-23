Міс Неплях підтримала Україну своїм фото на Хрещатику

"Міс Україна Всесвіт"-2021 Анна Неплях приєдналася до зіркового патріотичного флешмобу.

На сторінці в Instagram дівчина оприлюднила знімок, на якому підняла табличку із надписом "Мир в Україні".

"Учора був особливий день 22.02.2022 для того, щоби загадати бажання. Всі українці загадали одне й те саме, а я серед них: #allyouneedispeace", - написала Неплях 23-го лютого.

Аня підтримує країну, як може фото з Instagram neplyah

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Нагадаємо, раніше співачка Злата Огнєвіч заявила, що не тікатиме з України та не збиратиме тривожну валізу.

А ще режисер Алан Бадоєв закликав російських друзів висловити свою думку стосовно загрози повномасштабного вторгнення.

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