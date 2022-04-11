Із Симоньян та Соловйовим: Стівен Сігал пишно відгуляв 70-річчя у москві. ФОТО

Американський актор Стівен Сігал 10-го квітня відсвяткував своє 70-річчя. Вечірку ювіляр, який має громадянство росії, влаштував у дорогому московському ресторані.

Вітати Сігала зібрався весь столичний бомонд, зокрема "топи" російської пропаганди - Владімір Соловйов та Маргарита Симоньян із чоловіком Тиграном Кеосаяном. Також серед гостей було помічено актора Олексія Чадова.

Стівен прилетів до москви напередодні, повідомила "Комсомольская правда".

Стівен Сігал відгуляв ювілей у теплій компанії російських пропагандистів. Відео в соцмережі поділився співак Анатолій Цой, котрий виступав на святі

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Соловйов виконував роль перекладача для іменинника та, почасти, ведучого свята.

Соловйов попрацював перекладачем та ведучим

"Ми разом. І в тяжкі часи, часи ситі та в часи голодні", - переклав він тост Сігала.

"Голодні часи"...

Іменинник розважав гостей співом

Нагадаємо, французький колега Стівена, Жерар Депардьє, який колись теж гучно пишався своїм російським громадянством, тепер уже засуджує війну та "неприйнятні безчинства" путіна.

Фото з соцмереж та Getty Images

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