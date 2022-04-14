Підсанкційного олігарха Фрідмана підловили в ресторані у центрі Лондона. ФОТО
Підсанкційного російського олігарха Михайла Фрідмана, який бідкався, що не знає, як далі жити, днями заскочили в ресторані у центрі Лондона.
Судячи з фото, які надіслали журналісту УП Михайлу Ткачу, Фрідману не так уже й погано живеться.
Підсанкційний олігарх Михайло Фрідман (Альфабанк) сьогодні ввечері в ресторані Cipriani в центрі Лондона. «Через...Posted by Mykhailo Tkach on Wednesday, April 13, 2022
Раніше ТаблоID писав, що син Фрідмана, Олександр під час війни перебував спочатку у Будапешті, а потім у Барселоні. Відтоді хлопець нічого не постив в Instagram, зате його дівчину Олександру тегнула подружка на фото, зробленому у Лондоні 5-го квітня. Тож можна припустити, що і Сашко теж уже в Лондоні разом із татком.
Тим часом, старша донька Фрідмана, Лора у березні та квітні була у Празі та Дюсельдорфі. Про що свідчать фото та відео в Instagram.
Нагадаємо, нещодавно підсанкційний олігарх Петро Авен казав, що не знає, як тепер виживати. А про Романа Абрамовича кажуть, що він просить гроші у своїх заможних друзів.
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