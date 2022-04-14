Підсанкційного олігарха Фрідмана підловили в ресторані у центрі Лондона. ФОТО

Підсанкційного російського олігарха Михайла Фрідмана, який бідкався, що не знає, як далі жити, днями заскочили в ресторані у центрі Лондона.

Судячи з фото, які надіслали журналісту УП Михайлу Ткачу, Фрідману не так уже й погано живеться.

Підсанкційний олігарх Михайло Фрідман (Альфабанк) сьогодні ввечері в ресторані Cipriani в центрі Лондона. «Через... Posted by Mykhailo Tkach on Wednesday, April 13, 2022

Раніше ТаблоID писав, що син Фрідмана, Олександр під час війни перебував спочатку у Будапешті, а потім у Барселоні. Відтоді хлопець нічого не постив в Instagram, зате його дівчину Олександру тегнула подружка на фото, зробленому у Лондоні 5-го квітня. Тож можна припустити, що і Сашко теж уже в Лондоні разом із татком.

Дівчина Олександра Фрідмана, Олександра (праворуч на фото) на початку квітня була в Лондоні

Тим часом, старша донька Фрідмана, Лора у березні та квітні була у Празі та Дюсельдорфі. Про що свідчать фото та відео в Instagram.

Лора закінчила Єльський університет і професійно займається танцями

Це Лора (ліворуч) з друзями у Німеччині

Окрім танців, донька Фрідмана займається мистецтвом. Про війну в Україні жодного разу нічого не постила

Нагадаємо, нещодавно підсанкційний олігарх Петро Авен казав, що не знає, як тепер виживати. А про Романа Абрамовича кажуть, що він просить гроші у своїх заможних друзів.

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