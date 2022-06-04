Юлія Мендель вийшла заміж. ФОТО

Колишня речниця президента Зеленського Юлія Мендель вийшла заміж за свого коханого, економіста Павла Кухту.

Парочка вже встигла запостити спільне фото та похизуватися новим статусом і каблучками.

скріншот з Facebook Кухти

скріншот зі сторіс instagram мендель

Як відомо, Мендель та Кухта оголосили про свої стосунки 14-го лютого, але тривають вони набагато довше.

Нагадаємо, у березні чоловік Юлії вирушив захищати країну на передову, а наприкінці квітня повернувся.

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