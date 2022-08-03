Лакшері волонтер: Тищенку закидають політичний піар через проведення "благодійних вечорів"

Нардепа від "Слуги народу" Миколу Тищенка звинуватили у політичному піарі.

Як повідомляють журналісти Bihus.Info у розслідуванні, політик провів благодійні вечори в Празі та Парижі і не надав офіційний звіт щодо зібраних коштів.

Засновниками благодійних івентів стала його дружина Алла Барановська, Евеліна Андрієвська та офіційна помічниця депутата і колекціонерка люксових речей Аліса Хомер.

Фонд запрошував українських кухарів зі званням "мастер-шефа", які готували національні страви. Крім самої вечері відбувалися аукціони, на яких розігрували лоти, що символізують війну в Україні.

Микола з самого початку війни постійно демонструє своє волонтерство

Як відомо, перша благодійна вечеря відбулася у Празі в червні, а друга, яку, до речі, було офіційно анонсовано, в Парижі в середині липня.

Повідомлення про захід з'явилося на сайті фонду Тищенка, а також на його сторінці у Facebook.

"Відразу кажу для хейтерів - я виїжджаю на одну добу, а в понеділок вже буду на роботі у Києві. Пересуваємось нашою славетною "Укрзалізницею", не на BMW M5 чорного кольору... Після повернення планую передати автомобілі, куплені на зібрані кошти з аукціону у Парижі", - запевнив Тищенко.

Захід відбувся в паризькому ресторані з трьома зірками Мішлен. Середній чек в такому закладі становить від 200 до 350€.

Зірковими гостями вечері стали співачка Тіна Кароль та письменник Фредерік Беґбеде

Як повідомив Тищенко, у Парижі було зібрано $120 тисяч. Журналісти ставлять питання, чи не було проведення заходів дорожчим за суму, зібрану на них для допомоги ЗСУ.

"До нас потрапив запис однієї телефонної розмови Миколи Тищенка. Розмова ця свіжа, липнева. З ким він говорив ми не знаємо. Говорив сам Тищенко. Говорив про політику, про піар і ще про багато речей, які не варто було б обговорювати настільки голосно. Тищенко обговорює діяльність свого благодійного фонду. Розповідає про вже проведені благодійні вечері. У Празі та Парижі. І будує плани на наступні", - єдеться у розслідуванні.

Нагадаємо, нещодавно дружина Тищенка перервала мовчання у соцмережі і розказала про ночі самотності. А в 2021-му Алла відзначила свій день народження у ресторані в розпал локдауну.

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