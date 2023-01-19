"Ніхто не вищий за закон": Алека Болдуїна судитимуть за ненавмивсне вбивство Галини Гатчинс

Американського актора Алека Болдуїна, який у жовтні 2021-го випадково застрелив на зйомках фільму операторку українського походження Галину Гатчинс, притягнуть до відповідальності.

Про це повідомила прокурорка міста Санта-Фе у штаті Нью-Мексико Мері Кармак-Алтвіс.

Болдуїна судитимуть за ненавмисне вбивство. Позов висунуть до кінця січня. Також до відповідальності притягнуть експертку зі зброї Ханну Гутієрез-Рід, яка на зйомках відповідала за реквізит.

"Актор та продюсер Алек Болдуїн та експертка зі зброї Ханна Гутієрез-Рід зустрінуться з позовами за двома статтями про ненавмисне вбивство. Після ретельного дослідження справи… я постановила, що доказів достатньо. На мій погляд, ніхто не вищий за закон і кожен заслуговує на справедливість", – сказала прокурорка.

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Актор постане перед судом фото getty images

Попереньо, за законами штату, Болдуїну загрожує 18 місяців в’язниці та штраф у розмірі 5 тисяч доларів. Однак, враховуючи те, що у справі фігурує вогнепальна зброя, термін можуть збільшити.

Як відомо, Гатчинс вивчала міжнародну журналістику у Київському національному університеті. Згодом вона закінчила American Film Institute та почала працювати у сфері кінематографу.

Після поранення Гатчинс доправили гелікоптером до лікарні Університету Нью-Мексико, однак було пізно.

Нагадаємо, Болдуїн раніше розповідав, як почувається через смерть Гатчинс.

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