Пісеньки, кліпи та життя без війни: чим займається позашлюбний син Шойгу. ОНОВЛЕНО
У той час, коли в росії відправляли на фронт терміновиків просто з вулиці, позашлюбний син міністра оборони РФ Сергія Шойгу, Данило готувався до зйомок свого кліпу.
У Навального вийшов сюжет про позашлюбних нащадків Шойгу, які народилися від його стосунків з коханкою Оленою Шебуновою.
Але найбільшої уваги заслуговує саме старший син 2001-го року народження.
Як відомо, в офіційному шлюбі у міністра оборони народилося дві доньки - Юлія та Ксенія. Але на цьому Шойгу розмножуватися не припинив і зробив ще трьох дітей своїй коханці.
Судячи з Instagram співочого сина Шойгу, він живе паралельним життям, де нема війни, смертей, а є лише танці, пісні, заняття вокалом та спортом.
Як стверджують опозиційні журналісти, за кілька днів до оголошення мобілізації в росії восени 2022 року Данил разом зі своїм продюсером виїхали до Туреччини, де продовжили вигадувати пісеньки, поки на вулицях росії його однолітків ловили та відправляли на смерть.
А ще Данил в одному з інтерв'ю казав, що пише пісні англійською, бо так йому природніше і легше. До речі, перегляди на YouTube співаку явно накручують за гроші, бо він має лише 848 підписників, а переглядів - кілька сотень тисяч.
Пізніше, після виходу матеріалу Навального, Шебанов у своєму Instagram назвав це розслідування поганою роботою журналістів і запевнив, що все це фейки. Однак жодних доказів того, що він не є сином Шойгу, Данил не надав.
Нагадаємо, у Шойгу також є цікавий зять, чоловік доньки Ксенії, фітнес-блогер Олексій Столяров. Який замість того, аби воювати на фронті, навчає підписниць, як худнути та качати дупи.
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