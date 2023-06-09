Пісеньки, кліпи та життя без війни: чим займається позашлюбний син Шойгу. ОНОВЛЕНО

У той час, коли в росії відправляли на фронт терміновиків просто з вулиці, позашлюбний син міністра оборони РФ Сергія Шойгу, Данило готувався до зйомок свого кліпу.

У Навального вийшов сюжет про позашлюбних нащадків Шойгу, які народилися від його стосунків з коханкою Оленою Шебуновою.

Але найбільшої уваги заслуговує саме старший син 2001-го року народження.

Як відомо, в офіційному шлюбі у міністра оборони народилося дві доньки - Юлія та Ксенія. Але на цьому Шойгу розмножуватися не припинив і зробив ще трьох дітей своїй коханці.

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Це дружина та матір двох доньок Шойгу, Ірина

А це - коханка Олена Шебунова, яка народила міністру оборони трьох дітей: двох синів і доньку

Власне, той самий Данил Шебунов або співак Sheba, про якого йдеться у відео команди Навального

Позашлюбна донька Шойгу, 15-річна Марія

Судячи з Instagram співочого сина Шойгу, він живе паралельним життям, де нема війни, смертей, а є лише танці, пісні, заняття вокалом та спортом.

Таткова гордість, про яку він мовчить

Sheba явно мітить у попзірки

Як стверджують опозиційні журналісти, за кілька днів до оголошення мобілізації в росії восени 2022 року Данил разом зі своїм продюсером виїхали до Туреччини, де продовжили вигадувати пісеньки, поки на вулицях росії його однолітків ловили та відправляли на смерть.

Наприклад, 6 жовтня 2022, поки росіяни обстрілювали Запоріжжя , Шеба насолоджувався краєвидами Москви

А ще Данил в одному з інтерв'ю казав, що пише пісні англійською, бо так йому природніше і легше. До речі, перегляди на YouTube співаку явно накручують за гроші, бо він має лише 848 підписників, а переглядів - кілька сотень тисяч.

Пізніше, після виходу матеріалу Навального, Шебанов у своєму Instagram назвав це розслідування поганою роботою журналістів і запевнив, що все це фейки. Однак жодних доказів того, що він не є сином Шойгу, Данил не надав.

Нагадаємо, у Шойгу також є цікавий зять, чоловік доньки Ксенії, фітнес-блогер Олексій Столяров. Який замість того, аби воювати на фронті, навчає підписниць, як худнути та качати дупи.

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