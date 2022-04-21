У дочки Шойгу знайшли нерухомості у Москві на $6 мільйонів

Молодша донька міністра оборони росії Сергія Шойгу, Ксенія володіє двома пентхаусами та лофтом у Москві. Вартість цієї нерухомості становить приблизно 6 мільйонів доларів.

Про це йдеться у розслідуванні команди Олексія Навального на каналі "Популярная политика".

Дізнатися про житло, яким володіє 31-річна президентка федерації тріатлона РФ Ксенія Шойгу стало можливим завдяки витоку бази замовлень їжі.

Чоловік Ксюші, спортивний блогер Олексій Столяров замовляє смаколики за адресою, де знаходиться суперелітний комплекс апартаментів "Кадашівські палати". У ЖК всього 25 лофтів, а з другого рівня мансард відкриваються краєвиди на Третьяковську галерею та Кремль.

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Ксенія Шойгу з чоловіком Олексієм, завдяки якому і стало відомо про нерухомість

Судячи з даних із Росреєстру, верхнім лофтом площею 148 метрів володіє Ксенія Шойгу. Середня вартість квадрата в цьому закритому комплексі – 1,3 млн рублів. Виходить, ринкова ціна цього житла дочки голови Міноборони – близько 200 мільйонів рублів (2,4 мільойна доларів).

Ось у цьому елітному ЖК Ксенія має лофт

Як зазначають розслідувачі, лофт донька Шойгу придбала у 2016 році, коли їй було лише 25 років. А офіційний річний дохід її батька тоді становив лише 10 мільйонів рублів (120 тисяч доларів).

У Шойгу також є старша дочка та позашлюбний син

Крім того, зять Шойгу замовляв їжу ще на одну адресу, за якою у 2020-му Ксенія придбала гігантський пентхаус площею 435 квадратів. А менше року тому дівчина купила там само ще один пентхаус площею 191 метрів квадратних. Загальна вартість цих двох квартир – близько 300 мільйонів рублів.

Тобто разом три квартири молодшої доні Шойгу можна оцінити у півмільярда рублів (приблизно 6 мільйонів доларів).

Це свіже сторі Олексія Столярова з дочкою. Його Instagram досі відкритий, і там нема жодного слова про війну. Хоча з самого початку вторгнення блогер закликав ухвалити мир під час переговорів росії з Україною

Нагадаємо, ще в березні до закриття Instagram у росії Ксенія Шойгу написала, що їй не соромно через війну.

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