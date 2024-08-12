Хороший знак? Донька Аффлека з'явилася на публіці у сукні Лопес. Фото

Вайолет Аффлек із мамою, актрисою Дженніфер Гарнер Фото Getty Images

Старша донька американського актора Бена Аффлека, 18-річна Вайолет потрапила днями в об'єктиви папараці. На дівчині була рожева сукня від Dolce & Gabbana, яка могла здатися знайомою шанувальникам її мачухи, співачки та акторки Дженніфер Лопес. І недарма.

У цьому платті з шифона Джей Ло з'являлася у лютому 2023-го року, на романтичному побаченні з Беном, пише Daily Mail. Схоже згодом сукня перекочувала до гардеробу Вайолет.

Нагадаємо, подейкують, ні Вайолет, ні її молодші сестра та брат, Фін і Семюель категорично не бажають розлучення Бена і Дженніфер. Такої ж думки і діти артистки, Еммі та Макс.

Як відомо, Лопес та Аффлек чуток про крах свого шлюбу поки не коментують. Зі слів інсайдерів, зірки готуються зробити спільну заяву.



