"Дві різні людини": інсайдер розповів про нестабільну поведінку Аффлека

Юлія Леськова 25 серпня, 15:23

Ключову роль у розлученні американського актора Бена Аффлека та співачки Дженніфер Лопес зіграв його непередбачуваний настрій.

Так запевняє інсайдер виданню People.

Зазначається, що хоч і почуття в Джей Ло та Бена були сильними, його раптові зміни настрою остаточно вбили клин між подружжям.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек позують для фото
Різкі зміни настрою актора підірвали стосунки подружжя
Фото Getty Images

"Правда в тому, що було дійсно багато кохання, але Бен не зміг приховати від преси свій мінливий настрій, хоч як би не намагався", - сказало джерело.

Близьке оточення пари були свідками різких перепадів настрою актора.

"Ми могли бачити нестабільну поведінку, конкретні зміни настрою. Від привітної та теплої людини він міг перетворитися у злого та непривітного чоловіка", - зазначив інсайдер.

За словами джерела, спочатку пара намагалася разом подолати цю проблему Аффлека.

"Але коли перепади настрою, великі підйоми та падіння спричинили токсичність - ніхто вже не зміг допомогти", - йдеться у повідомленні.

Інсайдер додав, що не може сказати, що між подружжям не було кохання.

"Звичайно, воно було. Весь світ вболівав за них, але той, ким він себе називав, і той, ким він був - дві різні людини", - завершило джерело.

Нагадаємо, після того, як Дженніфер Лопес подала на розлучення з Беном Аффлеком, актора помітили з донькою американського політика у готелі.

Як відомо, Лопес не тільки зібралася розлучитися, але й змінити прізвище Аффлек, яке взяла при одружені.

Також офіційною причиною розриву шлюбу Джей Ло вказала "нездоланні розбіжності".

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