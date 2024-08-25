"Дві різні людини": інсайдер розповів про нестабільну поведінку Аффлека

Ключову роль у розлученні американського актора Бена Аффлека та співачки Дженніфер Лопес зіграв його непередбачуваний настрій.

Так запевняє інсайдер виданню People.

Зазначається, що хоч і почуття в Джей Ло та Бена були сильними, його раптові зміни настрою остаточно вбили клин між подружжям.

Різкі зміни настрою актора підірвали стосунки подружжя Фото Getty Images

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"Правда в тому, що було дійсно багато кохання, але Бен не зміг приховати від преси свій мінливий настрій, хоч як би не намагався", - сказало джерело.

Близьке оточення пари були свідками різких перепадів настрою актора.

"Ми могли бачити нестабільну поведінку, конкретні зміни настрою. Від привітної та теплої людини він міг перетворитися у злого та непривітного чоловіка", - зазначив інсайдер.

За словами джерела, спочатку пара намагалася разом подолати цю проблему Аффлека.

"Але коли перепади настрою, великі підйоми та падіння спричинили токсичність - ніхто вже не зміг допомогти", - йдеться у повідомленні.

Інсайдер додав, що не може сказати, що між подружжям не було кохання.

"Звичайно, воно було. Весь світ вболівав за них, але той, ким він себе називав, і той, ким він був - дві різні людини", - завершило джерело.

Нагадаємо, після того, як Дженніфер Лопес подала на розлучення з Беном Аффлеком, актора помітили з донькою американського політика у готелі.

Як відомо, Лопес не тільки зібралася розлучитися, але й змінити прізвище Аффлек, яке взяла при одружені.

Також офіційною причиною розриву шлюбу Джей Ло вказала "нездоланні розбіжності".