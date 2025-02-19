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Зірка "Ейфорії", яку підозрювали в схудненні на "Оземпіку", продемонструвала нові форми у крихітному бікіні

Марія Ткаченко - 19 лютого, 16:00
Барбі Феррейра
Фото з Instagram Феррейри

Американська акторка та модель Барбі Феррейра, яка за останній рік помітно схудла, спровокувавши чутки про використання "Оземпіку", зазнімкувалася в купальнику для Instagram.

Свої форми, які все ж лишилися апетитними, Барбі впакувала в малесенький купальник.

Барбі Феррейра в купальнику

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Також у сторіс зірка серіалу "Ейфорія" опублікувала селфі, на якому складно не задивитися в її декольте.

Кет із Ейфорії

Як відомо, в тому, що худнути їм допомагає "Оземпік", підозрюють також тенісистку Серену Вільямс, співачку Крістіну Агілеру й реперку Lizzo. А от хто чесно визнав, що таки робить ін'єкції для схуднення, так це мільярдер Ілон Маск.

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