Зірка "Ейфорії", яку підозрювали в схудненні на "Оземпіку", продемонструвала нові форми у крихітному бікіні
Американська акторка та модель Барбі Феррейра, яка за останній рік помітно схудла, спровокувавши чутки про використання "Оземпіку", зазнімкувалася в купальнику для Instagram.
Свої форми, які все ж лишилися апетитними, Барбі впакувала в малесенький купальник.
Також у сторіс зірка серіалу "Ейфорія" опублікувала селфі, на якому складно не задивитися в її декольте.
Як відомо, в тому, що худнути їм допомагає "Оземпік", підозрюють також тенісистку Серену Вільямс, співачку Крістіну Агілеру й реперку Lizzo. А от хто чесно визнав, що таки робить ін'єкції для схуднення, так це мільярдер Ілон Маск.
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