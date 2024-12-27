53-річний Ілон Маск святково оголосив, що робить уколи для схуднення

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Американський підприємець Ілон Маск, який останнім часом помітно пострункішав, не став приховувати, що завдячує цим сучасній фармакології.

У Х власник соцмережі опублікував фото себе в костюмі Санта Клауса.

"Оземпіковий Санта", - підписав він.

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Спілкуючись далі з підписниками, 53-річний Ілон вточнив, що "технічно" він вживає не "Оземпік", а інший препарат, "Мунджаро". Перший Маск теж пробував, але від нього він "пердів та мав відрижку як Барні з "Сімпсонів"".

До слова, як пише Page Six, раніше Ілон Маск публічно заявляв про те, що подібні ліки, які нині не покриваються федеральною системою медстрахування США, мають стати доступнішими для американців. На його думку, ніщо не здатне сильніше поліпшити їхнє здоров'я, тривалість та якість життя.

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Як відомо, Маск - особа, наближена до новообраного президента Америки Дональда Трампа. Наприклад, онука політика вже зве Ілона дядечком.

Нагадаємо, своїм схудненням завдяки ін'єкціям нещодавно хвалилася блогерка Олена Філонова. А модель Лотті Мосс розповідала, як через передозування нелегально придбаним "Оземпіком" потрапила до лікарні.