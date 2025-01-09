Lizzo у крихітному бікіні показала, як масажує свої схудлі форми. Відео

Американська реперка Lizzo, яка стверджує, що худне без допомоги нашумілого препарату "Оземпік", показала нинішній результат своєї трансформації.

36-річна зірка, вбрана в крихітний чорний купальник, зняла відео для свого Instagram.

Lizzo продемонструвала, як робить самомасаж за допомогою різних дерев'яних масажерів.





Lizzo вміє робити самій собі масаж

"Я пишаюся тим, у які способи ти сьогодні вирішуєш себе проявити. Я пишаюся кордонами, які ти проявила. Сьогодні з тобою відбудуться дивовижні речі. А тепер тричі скажіть це вголос", - написала зірка.

В артистки декілька масажерів і всі вони - з дерева

Lizzo в коментарях збирає компліменти. Щоправда, закиди щодо "Оземпіка" там теж є

Коментатори відзначають, яка гарна в артистки шкіра і що на ній, попри суттєву втрату ваги, не з'явилися розтяжки.

Реперка, звісно, спочатку нанесла на тіло олійку

Нагадаємо, Lizzo якось детально розповідала, що вона їсть упродовж дня.

Як відомо, кілька років тому виконавиця помітно схудла лише за 10 днів: це був детокс під наглядом дієтолога.