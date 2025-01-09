Lizzo у крихітному бікіні показала, як масажує свої схудлі форми. Відео
Американська реперка Lizzo, яка стверджує, що худне без допомоги нашумілого препарату "Оземпік", показала нинішній результат своєї трансформації.
36-річна зірка, вбрана в крихітний чорний купальник, зняла відео для свого Instagram.
Lizzo продемонструвала, як робить самомасаж за допомогою різних дерев'яних масажерів.
"Я пишаюся тим, у які способи ти сьогодні вирішуєш себе проявити. Я пишаюся кордонами, які ти проявила. Сьогодні з тобою відбудуться дивовижні речі. А тепер тричі скажіть це вголос", - написала зірка.
Коментатори відзначають, яка гарна в артистки шкіра і що на ній, попри суттєву втрату ваги, не з'явилися розтяжки.
Нагадаємо, Lizzo якось детально розповідала, що вона їсть упродовж дня.
Як відомо, кілька років тому виконавиця помітно схудла лише за 10 днів: це був детокс під наглядом дієтолога.
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