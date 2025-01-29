"Менше жерти і більше рухатись": Костромічова в купальнику повідомила свою вагу через 1,5 року після пологів
Модель Алла Костромічова поділилася у Instagram приємною для себе новиною: через півтора року після народження доньки Аврори вона повернулася до своєї "довагітної ваги".
У сторіс жінка похизувалася фігурою у купальнику.
"А хто у нас ходив до спортзали і мало жер, хто молодець? Я молодець. Хто повернувся в свою вагу до народження ось цієї істоти? Я, я молодець", - констатувала задоволена Алла.
"Хороша формула, просто вогонь: треба менше жерти і більше рухатися", - заявила 38-річна модель.
Серйозніше Костромічова відповіла не запитання про розлади харчової поведінки та нелюбов до себе. Вона порадила неодмінно працювати над такими проблемами з психологом.
"Особисто я собі дуже подобаюся худою і це мене мотивує. Я знаю, що я буду від себе кайфувати, якщо буду в вазі 53-44 кг. Але це не означає, що я дозволю собі говорити собі погані слова, обзивати себе, якщо я важу 62 кг, як було після пологів. Будьте добріші до себе, намагайтеся все робити з місця любові та турботи про себе, без хейту", - закликала Алла.
Нагадаємо, модель вважає, що ідеальне тіло є відображенням внутрішнього стану людини.
Як відомо, Аврора - друга дитина Костромічової та її чоловіка Джейсона Капоне. Сину подружжя, Сальваторе зараз 9 років.
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