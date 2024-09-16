"Все, що можеш - зроби сьогодні": Мазур із нагоди 59-річчя показалася у новій фотосесії та зізналася, чого її навчила війна

Марія Ткаченко 16 вересня, 13:00
Алла Мазур
Фото Ніни Грушевської надані пресслужбою

16-го вересня телеведуча Алла Мазур святкує свій 59-ий день народження. Напередодні зірка попозувала для атмосферних кадрів на березі Київського моря. Зйомка, яку провела Аллина колега, стала для героїні "сеансом сапопізнання".

"Ця фотосесія дуже відверта. Ще й тому, що зробила її людина, яка досить добре мене знає: наша Ніночка Грушецька, колега з ТСН-Тижня. Талановита журналістка - і не менш талановитий фотограф. А ще - дуже чутлива людина. Це вона знайшла локацію, де мій нинішній внутрішній стан найкраще збігся із світом зовнішнім. Тому ця година зйомки і нашого спілкування - стала майже медитацією, таким собі сеансом самопізнання. Мені саме цим була цікава наша з Ніною робота. Кожен прочитає фото по-своєму. Але скажу, що і для себе - я зробила деякі відкриття. Ну ось така Алла Мазур зразка 2024-го року", - поділилася Мазур із сайтом "1+1" та "Сніданком 1+1".

Телеведуча Алла Мазур

Алла святкує своє 59-ліття


"Новий рік… шукаю опору в собі і рідних. І знаходжу - у вас. Дякую усім, з ким разом живемо це життя у війні. І насамперед - нашим захисникам. Завдяки їхній відвазі - маємо змогу залишатися собою. Тому найкращий подарунок сьогодні - донат: за тією адресою, кому довіряєте. Вірю: разом переможемо!", - закликала телезірка у Instagram.

Іще Алла розказала, що триматись і завжди залишатись в русі їй допомагає робота та обов'язкові справи, пов'язаних із 16-річним сином Артемом, родиною та домом. Ведуча не забороняє собі сумувати, і коли хочеться плакати - плаче.

Телезірка Алла Мазур

Телеведуча зізналася, що зараз так рідко усміхається, що їй навіть здається, що "атрофувалися" відповідні м'язи

"Від такої кількості горя навколо - звичайно, регулярно "накриває". Але хапаюсь за кожну дрібничку, що викликає позитивні емоції: бо вони зараз теж ліки. Вдалося під час ефіру ТСН-Тижня зібрати добру суму донатів для наших героїв на фронті - ура! Одужав молоденький хлопчик, наш захисник, якому допомагала - щастя. І ним поділюся з підписниками в соцмережах. Класно виконав тест з якогось предмета син - тішусь разом з ним. Збіглися наші графіки і маємо час поговорити про все на світі - це особливо теплі хвилини", - зізналася телеведуча.

"Він мене знайомить із сучасною музикою, він любитель репу. У нас дуже різні музичні смаки. Я люблю класику, "Зиму" Вівальді, наприклад.... Ну і у нас ще є одна спільна Любов і Клопіт - це наші двоє котиків: Мусік, а через рік до нього додалася киця Ася… Отака у нас весела компанія", - підсумувала вона.

Ведуча 1+1 Алла Мазур

Мазур - мати підлітка та щаслива власниця двох котів

Як переконана Мазур, життя змінюється і в ньому не існує якихось незмінних, вічних правил. Але повномасштабна війна навчила її трьох головних речей.

"1. Все, що можеш - зроби сьогодні. 2. Всім, кому можеш - допоможи сьогодні. 3. Слова любові і підтримки - рідним, і не тільки їм - скажи сьогодні. Бо завтра можете не зустрітися. І не опускати рук. Боротися з обставинами, поки стане сил", - наголосила вона.

Зірка Алла Мазур

Зірка радить нічого не відкладати на потім

Нагадаємо, декілька років тому Алла Мазур здолала рак. Як розповідала телеведуча, їй не було страшно, а боротьба з хворобою ближче познайомила її з самою собою.

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