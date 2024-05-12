"Ваша підтримка зробила неймовірне": alyona alyona та Jerry Heil прокоментували своє 3-тє місце на Євробаченні-2024, подякувавши фанам

Представниці України на Євробаченні-2024, співачки alyona alyona та Jerry Heil, які цього року зайняли третє місце на конкурсі, подякували всім за підтримку.

Про це вони написали у своїх Instagram.

"Ваша підтримка зробила неймовірне! Ми були на "death spot" (так звана "смертельна позиція", забобон, причиною якого є те, що за всю історію Євробачення жодного разу не перемагав учасник, який у фіналі виступав під 2-им номером - ред.)! Статистично всі, хто в ефірі другим номером, займав місця від 20 і вище! Ми з вами вирвалися на 3 місце! Ви розумієте, що взагалі ми з вами зробили разом?" - написали співачки.

alyona alyona та Jerry Heil додали, що завдяки конкурсу вони змогли ще раз привернути увагу до України.

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Українки після фіналу Євробачення-2024

"Згадали про полонених Азову і вразили сучасним звучанням української музики та професійністю та креативністю команди! Низько вклоняємося всім вам, Діви та Люди! Ми пройшли цей шлях разом!" - зазначили дівчата.

Нагадаємо, перемогу на Євробаченні-2024 отримав представник зі Швейцарії, виконавець Nemo. На другому місці опинилася Хорватія.

Як відомо, одного з учасників Євробачення дискваліфікували напередодні фіналу. Представника Нідерландів звинуватили у застосуванні фізичної сили щодо фотографині.