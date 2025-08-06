Дружина Шевченка показала його на відпочинку з молодшими синами. Фото

Тамара Кудрявченко - 6 серпня, 11:15

Дружина президента Української асоціації футболу Андрія Шевченка, колишня модель Крістен Пазік показала фрагмент їхньої відпустки з двома молодшими синами - 11-річним Райдером-Габріелем та 13-річним Александром. 

У сторіс Instagram Пазік виклала фото чоловіка та хлопців під час хайкінгу, а потім похвалилася тим, як один із синів вправно робить сальто з яхти у воду. 

Андрій Шевченко з двома синами

Судячи зо всього, на фото також брат Крістен (ліворуч)

Син Андрія Шевченка

Родина, певно, відпочиває в своїй улюбленій Італії


Як думаєте, хто на фото - Райдер чи Олександр?

Мабуть, все ж таки наймолодший Райдер-Габріель

Нагадаємо, у липні 48-річний Шевченко і 46-річна Пазік святкували 21-шу річницю свого шлюбу. 

Їхні старші сини, 20-річний Джордан та 18-річний Крістіан навчаються у різних країнах та все менше часу проводять з родиною

Шевченко
