Дружина Шевченка показала його на відпочинку з молодшими синами. Фото
Дружина президента Української асоціації футболу Андрія Шевченка, колишня модель Крістен Пазік показала фрагмент їхньої відпустки з двома молодшими синами - 11-річним Райдером-Габріелем та 13-річним Александром.
У сторіс Instagram Пазік виклала фото чоловіка та хлопців під час хайкінгу, а потім похвалилася тим, як один із синів вправно робить сальто з яхти у воду.
Нагадаємо, у липні 48-річний Шевченко і 46-річна Пазік святкували 21-шу річницю свого шлюбу.
Їхні старші сини, 20-річний Джордан та 18-річний Крістіан навчаються у різних країнах та все менше часу проводять з родиною.
