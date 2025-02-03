"Люблю": Кошмал звернулася до "загадкового А" і показала кадри з їхнього весілля. Відео

Акторка Анна Кошмал, яка приховує від широкого загалу особу свого чоловіка, все ж знайшла спосіб, як по-особливому привітати коханого з днем народження у Instagram.

Вона поділилася досі небаченими кадрами зі свого весілля, але сам "загадковий А" у відео не показується.

"Ми не знімали наше весілля, залишилась лише серія фото і відео з телефонів гостей, і ось нещодавно брат мені каже "дивись що знайшов" )) Тут тато веде мене під вінець до мого майбутнього чоловіка, це було 7 років тому і ні, сьогодні не наша річниця весілля. Просто один з найтепліших спогадів", - пояснила 30-річна зірка "Сватів".

Кошмал показала, як батько вів її під вінець

"Сьогодні інше важливе свято для нашої родини... День народження мого загадкового А. Я знаю, ти зайдеш і почитаєш", - зазначила Кошмал.

Звертаючись до чоловіка, Анна розповіла, за що вона його любить.

"Я тебе люблю, бо не перестаю тобою захоплюватись. Люблю, бо завжди дуже стараєшся, за що б не взявся. Люблю, бо тебе не хвилює думка оточуючих. Люблю, бо ти бачиш людей наскрізь, мене в першу чергу)) Люблю, бо ти завжди даєш найкращі поради. Люблю, бо ти говориш правду, а не догоджаєш. Люблю за все, що ми вже пройшли. Люблю, бо ти людина вчинків. Я так можу продовжувати вічність, але просто скажу, що. Люблю, бо ти просто є і сповнюєш моє життя любов'ю та підтримкою. З Днем Народження", - привітала акторка.

Як відомо, в Анни та "загадкового А" є спільний син Михайло, а дуже скоро народиться ще одне дитя. Щоправда, днями зірка заінтригувала шанувальників, опублікувавши свої фото у профіль та запитавши: "Як гадаєте скільки там дітей?".

Цікаво, що чоловіка Анни буцімто звуть Іван. Тоді "А" - це перша літера прізвища чи якогось домашнього прізвиська?

Що ж, хто в животику в зірки, стане відомо вже дуже-дуже скоро...

Нагадаємо, під час вагітності Кошмал не полишала занять йогою і навіть стояла на голові.