"Закрили наші всі гештальти": Трінчер розповіла про розмову з ексчоловіком через рік після розлучення

Фото з Instagram Анни Трінчер

23-річна співачка Анна Трінчер, яка заявляла, що чоловіки намагаються її задарувати та купити, відверто розповіла про розмову з колишнім чоловіком, блогером Олександром Волошиним після розлучення, про те, що дарують їй залицяльники та чому не бачить себе мамою.

"Так, воно (серце, - ред) вільне. Були подарунки, сумки дорогі, і це просто така відкрита щедрість чоловіка. Тобто ми навіть не переходили до побачень. Пропонували прикраси дорогі і гроші за побачення пропонували. Але я відмовилася", - сказала Анна в коментарі "Неймовірній правді про зірок".

За словами Трінчер, вона не залишилася з колишнім чоловіком друзями, але мала розмову з ним через рік після розлучення, причому телефоном.

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"Я не залишилася друзями з Сашею. Ми мали комунікацію, закрили наші всі гештальти, через рік після розлучення. Я радію, що ця розмова сталася, бо мені було багато чого сказати. Я відчувала, що живу зі стіною. Він емоційно атрофований був на той період і я залишалася з цим комком гніву, печалі, стану жертви. Мені важливо просто донести це. Все. Це сталося у телефонному режимі", - додала співачка.

Трінчер зізналася, що розмова з ексчоловіком була їй потрібна Фото gomeniuk_alex

Також вона заявила, що наступні свої стосунки не буде виносити на публіку.

"Я не хочу, щоби про моє особисте хтось знав. Я маю право на помилку", - наголосила Аня.

Трінчер хоче, аби її наступні стосунки були приватними Фото gomeniuk_alex

Трінчер зауважила, що не бачить себе у ролі матері.

"Я не бачу себе мамою. Я не можу уявити, що це за відчуття, що це за бажання, мотивація, віддати своє тіло на це. Віддати процес народження та біль", - сказала співачка.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Анна Трінчер розлучилася з Олександром Волошиним.

Як відомо, вона відверто розповідала, як почувалася після розриву, а вже через рік після цього вона поділилася, як це розлучення її змінило.