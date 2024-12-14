"Закрили наші всі гештальти": Трінчер розповіла про розмову з ексчоловіком через рік після розлучення
23-річна співачка Анна Трінчер, яка заявляла, що чоловіки намагаються її задарувати та купити, відверто розповіла про розмову з колишнім чоловіком, блогером Олександром Волошиним після розлучення, про те, що дарують їй залицяльники та чому не бачить себе мамою.
"Так, воно (серце, - ред) вільне. Були подарунки, сумки дорогі, і це просто така відкрита щедрість чоловіка. Тобто ми навіть не переходили до побачень. Пропонували прикраси дорогі і гроші за побачення пропонували. Але я відмовилася", - сказала Анна в коментарі "Неймовірній правді про зірок".
За словами Трінчер, вона не залишилася з колишнім чоловіком друзями, але мала розмову з ним через рік після розлучення, причому телефоном.
"Я не залишилася друзями з Сашею. Ми мали комунікацію, закрили наші всі гештальти, через рік після розлучення. Я радію, що ця розмова сталася, бо мені було багато чого сказати. Я відчувала, що живу зі стіною. Він емоційно атрофований був на той період і я залишалася з цим комком гніву, печалі, стану жертви. Мені важливо просто донести це. Все. Це сталося у телефонному режимі", - додала співачка.
Також вона заявила, що наступні свої стосунки не буде виносити на публіку.
"Я не хочу, щоби про моє особисте хтось знав. Я маю право на помилку", - наголосила Аня.
Трінчер зауважила, що не бачить себе у ролі матері.
"Я не бачу себе мамою. Я не можу уявити, що це за відчуття, що це за бажання, мотивація, віддати своє тіло на це. Віддати процес народження та біль", - сказала співачка.
Нагадаємо, у листопаді минулого року Анна Трінчер розлучилася з Олександром Волошиним.
Як відомо, вона відверто розповідала, як почувалася після розриву, а вже через рік після цього вона поділилася, як це розлучення її змінило.
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