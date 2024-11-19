"Намагаються купити і задарити": Трінчер про залицяння чоловіків та яким бачить свого коханого

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Співачка, акторка та блогерка Анна Трінчер розказала, як чоловіки намагаються купити її... увагу.

В коментарі "Люкс ФМ" 23-річна зірка розповіла, як ставиться до таких залицянь.

"Зараз пішла ера чоловіків, які мене намагаються купити, задарити подарунками або запропонувати якісь умови. Я говорю: "Ви чого? Ви взагалі не за адресою! Ви настільки офігеєте від того, яка я строптіва, що будете давати дєнюжку, щоб мене забрали", - запевнила Аня.

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"Усі чоловіки, які намагаються мене купити, це відчувається. Вони не хочуть вибудовувати глибокий емоційний зв'язок", - обурилася співачка.

За словами Трінчер, вона хоче, щоб у стосунках із чоловіком був такий зв'язок.

"Звичайно, мені хочеться, щоб чоловік заробляв на якийсь комфортний рівень життя, але найперше і найголовніше – хто є ти", – зазначила вона.

Нагадаємо, у листопаді 2023-го Трінчер розлучилася з блогером Олександром Волошиним. Саша й Аня заручилися у грудні 2021-го. Хлопець освідчився коштовною каблучкою Cartier. Експара планувала грандіозне весілля, проте війна змінила їхні плани. Побратися Саша і Аня все ж вирішила у вересні 2022-го.

Вже у листопаді минулого року співачка розказувала, що відчувала після розриву. Раніше Трінчер також розповідала, як її змінив рік після розлучення та яким вона бачить своє кохання.