"Не ідеально, звісно, але непогано для мамки": Терлюга через 8 місяців після пологів похизувалася фігурою в купальнику
Олімпійська призерка з карате Анжеліка Терлюга, яка у грудні вперше стала мамою, показала, яких успіхів у поверненні колишньої форми вже досягла.
У Instagram вона виклала серію фото з відпочинку в Малайзії. Фотографував дружину у купальнику її чоловік, батько 8-місячної Ніколь Вололимир Зарецький.
"Його очима", - підписала кадри Анжеліка, тегнувши коханого.
"Прийшов час поділитись літніми гарними світлинами з Малайзії, саме тоді, коли в мене за вікном дощ та холод, я згадала за той прекрасний день відпочинку. Якщо чесно, це літо пройшло повз мене, за весь період я відпочивала під сонечком максимум 10 разів, більшість з яких були саме під час поїздки в Азію. При тому, що мені з дому до пляжу 10 хвилин пішки", - зізналася вона.
Утім, наголосила Терлюга, вона не шкодує, що це літо провела на тренуваннях.
"Як мінімум мені вже подобається як я виглядаю. Не ідеально звісно, але не погано для мамки", - констатувала вона.
Нагадаємо, Анжеліка не приховувала, що їй непросто було прийняти ті зміни, що відбувалися з її тілом, поки вона виношувала Ніколь. А ще вона розповідала, яких нехарактерних для неї смаколиків вимагала під час вагітності від неї маленька принцеса в животику.
