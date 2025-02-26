"Ніби втратила бажання до всього": Матвієнко розказала про кризу, яку переживає їхня з Мірзояном 9-річна донька

Співачка Тоня Матвієнко та її чоловік, співак Арсен Мірзоян стикнулися з проблемою вікової кризи, яку зараз переживає їхня 9-річна донька Ніна.

Як вона проявляються, і як батьки дають цьому раду, 43-річна зіркова мама розказала "ТСН".

"Так, я зараз бачу, що у Ніни якась криза. Вона стала більш непростою за характером, нічого не хоче, багато що їй не подобається, ніби втратила бажання до всього", - поділилася Тоня.

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Зіркова спадкоємиця Ніночка має непросту вдачу

"Терплю, пояснюю, що негарно так говорити, що з батьками та старшими не можна відповідати грубо. Вчу, намагаюся підтримувати", - зазначила вона.

Іще Матвієнко висловилася щодо того, чи продовжить Ніна творчу династію. Принаймні, вони з Мірзояном на цьому не наполягатимуть.

"Змусити дитину вийти на сцену – це надзвичайно складно, справжня колосальна робота. Я бачу, що їй стає все важче виступати, вона соромиться, а сором'язливість на сцені тільки заважає. Там не можна вагатися чи боятися. Якщо вона сама колись захоче співати, я, звичайно, буду тільки "за". Подивимося, чи наша творчість надихне її обрати цей шлях у майбутньому, чи, навпаки, з віком вона категорично скаже "ні", - сказала співачка.

Нагадаємо, старша донька Тоні, 26-річна Уляна в листопаді дебютувала в якості кліпмейкерки. У дівчини є бойфренд, із яким вони мешкають разом. Матвієнко розказувала, що вона думає про перспективу стати бабусею і якою тещею буде.