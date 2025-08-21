"Це складніше, ніж здається": 60-річна Ахат у топі та лосинах показалася на спорті

Марія Ткаченко - 21 серпня, 15:20
Ассія Ахат
Фото з Instagram Ахат

Співачка та скрипалька Ассія Ахат, яка полюбляє хизуватися своєю стрункою фігурою та пласким животиком, завдячує всім цим не лише вдалій генетиці. 60-річна зірка не забуває і про спорт.

Ассія виклала у Instagram кілька фото зі спортзали. Судячи з обладнання, артистка обрала для себе пілатес.

Фігура Ассії Ахат

Ассія мотивує своїх шанувальників і собі спробувати пілатес


"Це складніше, ніж здається", - попередила вона.

Ассія Ахат в інстаграм

Перед тренуванням зірка вирішила заселфитися

Нагадаємо, Ахат має досвід детоксу на самих смузі. А ще вона знає, як залишатися сексуальною в будь-якому віці. ТаблоID писав про цікаві факти з біографії Ассії, як-от те, чому розпався її перший шлюб. 

