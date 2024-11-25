"Теж сироти": Мірошниченко розповіла історію біологічних батьків своєї прийомної доньки

Дружина телеведучого Тімура Мірошниченка, адвокатка та блогерка Інна Мірошниченко вперше розповіла про біологічних батьків їхньої прийомної доньки Ангеліни. Вони обоє мають ментальну інвалідність та мешкають в інтернаті.

Їхньою історією Інна поділилася з Аліною Доротюк у рамках інтерв'ю на дуже важку і гостру тему - життя дітей в українських інтернатах, зокрема спецшколі на Тернопільщині, де нещодавно побувала сама юристка, на власні очі побачивши численні порушення.

Зі слів Мірошниченко, біологічні батько і мати Ангеліни самі дітьми потрапили до держзакладу та існуюча нині система їх "зруйнувала".

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Ангеліна вперше побачила Тімура та Інну по ZOOM та одразу запитала, чи приїдуть вони по неї

"Її батьки теж сироти. Вони потрапили до інтернату вдвох, із різних причин, хтось осиротів, у когось батьки пиячили і потім померли, поки діти жили в закладі. І ось вони живуть у цьому закладі, абсолютно демотивовані. Заклад їх руйнує і калічить, вони не отримують належної освіти, не можуть набути знань і отримують ментальну інвалідність, яка не дозволяє їм далі розвиватися, вступати в якийсь навчальний заклад. Вони, власне, нічого не можуть зробити в силу того, що інтелект не розвинувся. Вони стають на постійне державне забезпечення. Але цінності моральні мають. Випускаються з цього закладу, одружуються, з'являється на світ дитина", - розповіла Інна.

"Але ж ніхто не вчив тому, що дитину треба годувати, десь цю їжу треба добути, зробити - коротше, дуже багато складових. Вони як звикли? Прийшли в кімнату - там їжа на столі є. Вони ж із державних інституцій, вони з дитячого закладу перейшли в дорослий заклад. А тут виявляється - вони вже коли вирішили створювати сім'ю, не знаю, яким чином, але пішли з закладу і не жили там - виявляється, що їжа так не з'являється і дитину треба годувати. В 2 місяці дитину вилучають, тому що вона голодувала", - повідомила вона.

Після того біобатьки Ангеліни знову влаштувалися у інтернатний заклад. Але проживати в ньому з дитиною не дозволяється.

Мірошниченки тепер виховують чотирьох дітей

"Дитину поміщають в дитячий будинок. І там вона росте як дитина людей із ментальною інвалідністю, одразу на ній є хрест, що вона така ж виросте. Через це в неї дуже довго не було статусу (для всиновлення). Бо юридично їх не можуть позбавити прав. Бо позбавляють батьківських прав, коли ти не хочеш їх виконувати. А вони дуже хочуть, але не можуть. Тому вона має все життя жити в дитячому будинку і потім знову випуститися ще однією одиницею, яка не може жити самостійне життя, бо її ніхто цього не навчив. Це таке замкнене коло, коли ця система ламає тебе з дитинства і створює одиницю, яка назавжди буде потребувати державної підтримки і назавжди буде наповнювати заклади", - наголосила Мірошниченко.

Як відомо, Інна офіційно вдочерила 9-річну Ангеліну як мати-одиначка. Тімур же незабаром вдочерить її як доньку своєї дружини. Як зізналася блогерка, причиною такого рішення стало не лише те, що чоловік через роботу не має змоги вдруге проходити 3-місячний курс у школі прийомних батьків. У такий спосіб Мірошниченки сподіваються мінімізувати кількість хейту від людей, які не вірять у щирість їхнього вчинку.

"Коли ми всиновили Марселя, на нас посипався хейт, що все це робиться тільки задля того, щоби виїжджати за кордон, бо троє дітей. Потім - щоб не служити в армії, бо усиновлювачі звільнені від мобілізації. І що другу беруть, бо точно гарантія, там зараз розглядають можливість внесення змін у закон, і вони бояться, що одна дитина їм не гарантує... То усиновлення внутрішньосімейне - воно ніяких пільг не дає. Бо це ти вже усиновив дитину своєї дружини, а не сироту в держави взяв. Тому ми вирішили, що так буде простіше, менше хейту на нього. Бо наша місія була - допомогти дітям, а не отримати якісь плюшки за це", - поділилася вона.

Після всиновлення першої дитини телеведучий та його дружина стикнулися з хейтом

Але сама Інна до такого хейту ставиться спокійно. На думку юристки, він являє собою відображення моральних установок самої людини, яка його видає.

"Якщо людина дійсно не може допустити, що хтось хоче врятувати іншого, подарувати достойне життя дитині, то що я можу зробити? Це означає, що конкретно ця людина допускає для себе всиновлення тільки б якщо це допомогло їй ухилитись від мобілізації", - зазначила вона.

Нагадаємо, першу прийомну дитину, хлопчика Марселя Тімур та Інна всиновили влітку 2023-го року. Від малюка, який народився передчасно та мав тяжкі патології, біологічні родичі відмовилися одразу ж у пологовому.

Як відомо, серйозні проблеми зі здоров'ям є і в Ангеліни, яка, перебуваючи у держзакладі, не отримувала належної турботи та медичної допомоги.



