Четверо дітей та безмежна любов: історія кохання Тімура та Інни Мірошниченко

Велика і щаслива родина Мірошниченків Фото: Instagram

Подружжя Мірошниченків – уособлення ідеальної зіркової родини, яка славиться не сварками, а своєю роботою та сімейними цінностями. Цього року Тімур та Інна відсвяткували шосту річницю шлюбу і зараз виховують чотирьох дітей, як колись про це мріяли.

ТаблоID розкаже романтичну історію кохання найвідомішої української пари. Чому Інна двічі йшла від Тімура на початку стосунків? Як пара пережила переривання першої вагітності? Та як справляються з вихованням чотирьох дітей? Найцікавіше – далі у матеріалі.

Знайомство на корпоративі

Тімур Мірошниченко познайомився з майбутньою дружиною – Інною Рудник – на корпоративі юридичної компанії, де працювала Інна та куди Тімура запросили бути ведучим. Про це шоумен розповів у розмові з Машею Єфросиніною. Мірошниченко відразу помітив ефектну юристку та поклав на неї око. Після події ведучий знайшов Інну на Facebook та "підморгнув" їй. Проте відповідь від неї отримав аж через 2,5 роки.

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Інна просто не бачила повідомлення від Тімура, але навіть після стількох років вирішила відповісти йому та не прогадала Фото: Instaram

На перше побачення Мірошниченко запросив Інну у ресторан на Подолі, на друге повіз на заправку з азіатською їжею, щоб пригостити найсмачнішим у Києві том-ямом. Цю пригоду жінка досі згадує з усмішкою і відзначає оригінальність свого чоловіка. Відтоді пара почала бачитися щодня.

Початок спільного життя

Стосунки Інни та Тімура, які стрімко розвивались, у 2017 році мало не дали тріщину. Саме в цей час відбувалось Євробачення-2017, де Тімур був одним із ведучих.

Тімур Мірошниченко разом з Володимиром Остапчуком та Олександром Скічком були ведучими Євробачення Фото: Vogue.ua

Шоумен весь час був на зйомках та підготовці до шоу, а часу на кохану майже не було. Пізніше зірковий красень розповідав, що вони навіть не переписувались, про побачення і мови не було. Як тільки Євробачення, яке проходило у Києві, закінчилось, Тімур та Інна почали жити разом.

Як зізнався ведучий, у Інни вимикали воду, саме тому дівчина і перебралась до його квартири.

"Все було дуже швидко. Я бачила, що він нібито і хоче цього, але в нього такий стрес – за 30 років хлопцю, він звик гуляти до ранку, а тут його губи пропонують дівчині переїхати. Він сказав, а потім в голові: що я сказав? Я переїхала, ми ніяковіли – що далі. Але спробували", - пригадувала Інна в розмові з Аліною Доротюк.

Перше, з чим зіткнулася Інна у стосунках з Тімуром – його педантизм. Дівчина звикла не зациклюватися на попрасованих заздалегідь футболках та рівно виставлених баночках у ванній. Натомість ведучий наполягав на сталому порядку.

"Я дуже люблю порядок. Я люблю коли все на своїх місцях. У неї все навпаки. Я не казав їй: не чіпай мої баночки. Я намагався натякнути, мовляв, було б прикольно, щоб був іноді порядочок", - пригадував Мірошниченко.

Інна - топова юристка компанії - досить різко сприйняла ці зауваження. Та спільної мови пара дійшла завдяки вмінню говорити і домовлятися Фото: Instagram

Та Інну лякало зовсім не це. Після початку спільного життя з Тімуром, вона ще декілька місяців продовжувала винаймати свою квартиру, в якій жила, аби про всяк випадок було куди повернутися. Такого випадку не сталося, та вона досить довго не вірила у щирість свого теперішнього чоловіка та те, що стосунки можуть бути такими легкими.

Весілля та народження дитини

Тімур не відтягував освідчення. Він зробив пропозицію Інні у день її народження на канатній дорозі у Барселоні. У січні 2018 року пара одружилася у колі рідних та друзів. Вони не називали це весіллям, а скоріше вечіркою для своїх. Ба більше – Інна була не в традиційній білій сукні, а обрала чорно-фіолетові кольори.

Тімур провів сотні весіль, а от на власному подивився на увесь процес з іншого боку Фото: Instagram

Ця подія була удвічі радісною для пари, адже вони очікували на дитину. Цікаво, що спочатку Інна навіть не думала про поповнення у їхній потенційній родині і одна лише розмова з боку Тімура на цю тему шокувала її. Тоді вона хотіла бути більше зосередженою на роботі та своїй кар’єрі, а не материнстві та домашніх справах.

Та зовсім скоро Інна змінить свою думку Фото: Instagram

І коли Інна уперше завагітніла – це справді стало для неї шоком. Тільки-но вона звиклася з цією думкою, буквально за декілька тижнів вагітність перервалася. Це був емоційно дуже складний період для жінки.

Однак зовсім скоро пара почула радісну звістку – Інна знову завагітніла і тепер з нетерпінням очікувала на дитину. У 2018 році у них народилася донечка Мія і це стало черговим випробуванням для пари.

Післяпологова депресія та усиновлення дітей

Навіть ідеальні стосунки іноді потребують капітального ремонту. Так, після народження доньки Інна зіткнулася з післяпологовою депресією. Це був непростий період у їх сім'ї, проте, зірковий татусь підтримував кохану та допомагав усіма можливими способами.

Інні знадобилося декілька місяців, щоб прийняти Мію Фото: Instagram

"Я просто розумів, що це не назавжди. Це період, який треба пройти. Я намагався бути залученим у процес виховання дитини" - ділився ведучий.

У 2020 році сім’ю Тімура та Інни поповнив ще один малюк. Хлопчика назвали Марком. Цікаво, що до цього подружжя мріяло про велику родину – щонайменше чотирьох дітей. Зараз, власне, так і сталося.

І тепер їх шестеро Фото: Instagram

У 2023 році Інна та Тімур усиновили хлопчика, якого назвали Марселем. А за рік у їхній родині з’явилася ще одна донечка – Ангеліна. Як зізнавався ведучий, процес адаптації дітей був складний. Особливо з Ангеліною. Однак зараз дівчинка вже називає своїх названих батьків мамою і татом, а не на ім’я, як це було раніше.

Нагадаємо, ТаблоID писав, як Мірошниченки декілька тижнів тому вітали старшу донечку з днем народження. Та показали Марселя, як він виглядав у дитбудинку та зараз у родині.