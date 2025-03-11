Урок виховання від зірки: як Бен Аффлек сину кросівки за $6000 не купив. Відео
Американський актор Бен Аффлек, чиї статки оцінюють у 150 мільйонів доларів, не з тих батьків, які потурають своїм дітям і оплачують їхні дорогі забаганки. Так, жорсткий урок днями привселюдно отримав 13-річний син кінозірки, Семюель.
У мережі завірусилося відео, на якому хлопчина захоплено роздивляється кросівки Dior Air Force 1 за 6 тисяч доларів.
"Вони тобі подобаються тому, що вони дорогі", - зауважує Бен.
"Тобі доведеться покосити чимало газонів", - констатує 52-річний зірковий батько, даючи зрозуміти, що не збирається просто так купляти Семюелю ці кросівки.
Кілька днів по тому журналістка Access Hollywood вирішила поцікавитися в Аффлека, чим зрештою закінчилася ця історія, чи отримав Семюель бажане.
"Ось що трапляється, коли ти кажеш засранцям, що вони мають покосити газон. Несподівано їм уже не хочеться того взуття", - поділився актор.
"Я такий: "Чуваче, тобі не потрібне взуття за 1000 доларів". А він: "У нас же є гроші". А я йому: "Це в мене є гроші, а ти - банкрут"", - переповів Бен.
Як відомо, іншої тактики виховання дітей дотримується реалітізірка Кім Кардашян. Наприклад, у її 11-річної доньки Норі є колекція брендових торбинок на десятки тисяч доларів.
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