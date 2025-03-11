Урок виховання від зірки: як Бен Аффлек сину кросівки за $6000 не купив. Відео

У Бена Аффлека троє дітей від Дженніфер Гарнер: 19-річна Вайолет, 16-річна Фін і 13-річний Семюель Фото Getty Images

Американський актор Бен Аффлек, чиї статки оцінюють у 150 мільйонів доларів, не з тих батьків, які потурають своїм дітям і оплачують їхні дорогі забаганки. Так, жорсткий урок днями привселюдно отримав 13-річний син кінозірки, Семюель.

У мережі завірусилося відео, на якому хлопчина захоплено роздивляється кросівки Dior Air Force 1 за 6 тисяч доларів.

"Вони тобі подобаються тому, що вони дорогі", - зауважує Бен.

"Тобі доведеться покосити чимало газонів", - констатує 52-річний зірковий батько, даючи зрозуміти, що не збирається просто так купляти Семюелю ці кросівки.

Кілька днів по тому журналістка Access Hollywood вирішила поцікавитися в Аффлека, чим зрештою закінчилася ця історія, чи отримав Семюель бажане.

"Ось що трапляється, коли ти кажеш засранцям, що вони мають покосити газон. Несподівано їм уже не хочеться того взуття", - поділився актор.

"Я такий: "Чуваче, тобі не потрібне взуття за 1000 доларів". А він: "У нас же є гроші". А я йому: "Це в мене є гроші, а ти - банкрут"", - переповів Бен.

Як відомо, іншої тактики виховання дітей дотримується реалітізірка Кім Кардашян. Наприклад, у її 11-річної доньки Норі є колекція брендових торбинок на десятки тисяч доларів.



