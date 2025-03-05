"Хотів би ще один шанс": інсайдер розказав, що відбувається між Аффлеком і Гарнер

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Шанувальникам колишньої акторської пари, Бена Аффлека та Дженніфер Гарнер, які вже почали сподіватися на їхнє возз'єднання, варто притримати коней. Те, що днями зірок заскочили за обіймашками, поки не означає, що вони зроблять спробу знову бути разом. Хоча 52-річний Бен хотів би.

Про це інсайдер розказав Page Six.

Зі слів співрозмовника сайту, Аффлек "дуже хотів би ще один шанс".

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"Він безперечно був би відкритий для того, щоби зробити ще одну спробу з Джен, якщо колись для цього настане підходящий час", - сказало джерело.

Бен був би не проти відновити свої стосунки з колишньою дружиною, але... Фото Getty Images

"Водночас Бен розуміє, що на нинішньому етапі їхніх життів це нереально", - додав інформатор.

Цікаво, що Гарнер, яка свого часу, на тлі їхнього з Аффлеком розлучення, зізнавалася, що він все одно кохання її життя, зараз його почуттів не поділяє. Адже в неї вже кілька років як є бойфренд, Джон Міллер.

"Із боку Джен почуття не взаємні. Вона щаслива з Джоном і в неї зараз цього просто нема на умі. В неї чудові стосунки з Беном як із батьком спільних дітей, ось таким для неї є наразі стан речей", - запевнило джерело.

Несхоже, щоби й Бен збирався вдаватися до якихось рішучих кроків про "відвойовуванню" колишньої дружини.

Аффлек і Гарнер мають трьох спільних дітей Фото Getty Images

"Бен щойно вийшов зі шлюбу та фіналізував своє розлучення (з Дженніфер Лопес), він дуже зайнятий роботою та зосереджений на своїй новій сторінці. До того ж, Бен поважає стосунки Джен із Джоном та ніколи не став би поміж ними", - додав співрозмовник видання.

Нагадаємо, кілька років тому ходили чутки, що Дженніфер Гарнер і Джон Міллер збираються одружитися, але досі цього не сталося. Аффлек, звісно ж, знайомий зі своїм наступником і добре з ним ладнає.

Як відомо, подейкують, що Бен уже потроху почав ходити на побачення. А ще джерела називали ім'я відомої акторки, якій він давно симпатизує і яка нещодавно теж якраз розлучилася.



