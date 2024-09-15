Лопес та Аффлек після подання заяви про розлучення раптом з'явилися разом на публіці. Фото

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Американську співачку Дженніфер Лопес та актора Бена Аффлека, які перебувають у процесі розлучення після двох років шлюбу, неочікувано помітили разом біля входу у готель.

Про це пише видання People.

Зазначається, що пару сфотографували біля готелю Beverly Hills у Лос-Анджелесі разом із їхніми дітьми.

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На опублікованих фото, 55-річна Лопес була одягнена у чорний кроп-топ та чорні джинси. На одній із світлин Аффлек щось каже на вухо Джей Ло.

Також пара була сфотографована у чорному позашляховику. Аффлек сидів за кермом автівки, а Лопес - на пасажирському сидінні.

Нагадаємо, у серпні Дженніфер Лопес подала на розлучення з Беном Аффлеком. Офіційною причиною розриву зірка вказала "нездоланні розбіжності".

Як відомо, інсайдер стверджував, що Бен дозволив екскоханій подати заяву одноосібно, аби зменшити можливий хейт у її бік.

Також за даними джерел, розлучення Аффлека і Лопес може бути "брудним процесом" через гроші.