Білик показала 9-річного сина на дереві та розповіла, що він поробляє на канікулах. Фото

Тамара Кудрявченко - 14 липня, 10:00

Співачка Ірина Білик вряди-годи показала в мережі свого 9-річного сина Табріза. 

Відповідаючи на питання фоловерів, Ірина також розповіла, чим хлопчик займається на літніх канікулах. 

Як виявилося, хобі Табріза зводяться переважно до спорту. А ще він любить лазити по деревах, про що свідчить фото, викладене його зірковою мамою. 

Молодший син Ірини Білик

Сину Білик у грудні виповниться 10 років


Також Ірина пояснила, чому в них вдома нема тварин. 

У Табріза алергія, тому він не може мати домашніх улюбленців

У Табріза алергія, тому він не може мати домашніх улюбленців

Нагадаємо, 55-річна Білик виховує двох синів - 26-річного Гліба від Андрія Оверчука та 9-річна Табріза від Аслана Ахмадова

У березні цього року Ірина запевняла, що вона - найщасливіша жінка, бо вона вільна. 

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