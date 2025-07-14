Білик показала 9-річного сина на дереві та розповіла, що він поробляє на канікулах. Фото
Співачка Ірина Білик вряди-годи показала в мережі свого 9-річного сина Табріза.
Відповідаючи на питання фоловерів, Ірина також розповіла, чим хлопчик займається на літніх канікулах.
Як виявилося, хобі Табріза зводяться переважно до спорту. А ще він любить лазити по деревах, про що свідчить фото, викладене його зірковою мамою.
Також Ірина пояснила, чому в них вдома нема тварин.
Нагадаємо, 55-річна Білик виховує двох синів - 26-річного Гліба від Андрія Оверчука та 9-річна Табріза від Аслана Ахмадова.
У березні цього року Ірина запевняла, що вона - найщасливіша жінка, бо вона вільна.
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