Білик показала 9-річного сина на дереві та розповіла, що він поробляє на канікулах. Фото

Співачка Ірина Білик вряди-годи показала в мережі свого 9-річного сина Табріза.

Відповідаючи на питання фоловерів, Ірина також розповіла, чим хлопчик займається на літніх канікулах.

Як виявилося, хобі Табріза зводяться переважно до спорту. А ще він любить лазити по деревах, про що свідчить фото, викладене його зірковою мамою.

Сину Білик у грудні виповниться 10 років

Також Ірина пояснила, чому в них вдома нема тварин.

У Табріза алергія, тому він не може мати домашніх улюбленців

Нагадаємо, 55-річна Білик виховує двох синів - 26-річного Гліба від Андрія Оверчука та 9-річна Табріза від Аслана Ахмадова.

У березні цього року Ірина запевняла, що вона - найщасливіша жінка, бо вона вільна.