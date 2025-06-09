Білик у яскравих барвах потролила хейтерів, які пишуть їй про "зроблене" чи "не зроблене" обличчя

Марія Ткаченко - 9 червня, 10:00
Ірина Білик
Фото з Instagram Білик

Співачка Ірина Білик вирішила відповісти на зауваження деяких підписників стосовно її зовнішності. Схоже, чиїсь оцінки не надто зачіпають 55-річну зірку.

"Роблю обличчя - "перероблена". Не роблю - "втомлена та не гарна". Ви вже там визначились, ау?", - написала Ірина в Instagram, запостиши селфі.

Іра Білик

Поки хейтери визначаються, робила Іра щось із собою або ні, вона збирає компліменти від фанів під своїм селфі


Нагадаємо, Ірина якось показувала в мережі, як вона виглядає без мейкапу.

Як відомо, навесні Білик зробила заяву про своє особисте життя, запевнивши, що щаслива. А ТаблоID пригадував усі найгучніші романи артистки.

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