Білик у яскравих барвах потролила хейтерів, які пишуть їй про "зроблене" чи "не зроблене" обличчя

Співачка Ірина Білик вирішила відповісти на зауваження деяких підписників стосовно її зовнішності. Схоже, чиїсь оцінки не надто зачіпають 55-річну зірку.

"Роблю обличчя - "перероблена". Не роблю - "втомлена та не гарна". Ви вже там визначились, ау?", - написала Ірина в Instagram, запостиши селфі.

Поки хейтери визначаються, робила Іра щось із собою або ні, вона збирає компліменти від фанів під своїм селфі

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Нагадаємо, Ірина якось показувала в мережі, як вона виглядає без мейкапу.

Як відомо, навесні Білик зробила заяву про своє особисте життя, запевнивши, що щаслива. А ТаблоID пригадував усі найгучніші романи артистки.