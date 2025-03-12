"Я - найщасливіша жінка": Білик розказала, що відбувається в її особистому житті

Співачка Ірина Білик, яку не так давно запідозрили в романі з ексчоловіком зрадниці Ані Лорак, бізнесменом Муратом Налкакіоглу, розказала, що насправді відбувається зараз у її любовному житті.

54-річна Іра щаслива, але не тому, що перебуває у стосунках, а навпаки.

Про це зірка повідомила "Сніданку 1+1".

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"Я сьогодні можу сказати впевнено, що я найщасливіша жінка, тому що я вільна. І жити із чоловіком - на сьогодні для мене, напевно, була б якась кара", - зізналася Білик.

Ірина зараз щаслива, бо вільна

Але ходити на побачення артистці все ж подобається.

"Я можу зустрічатися, я можу ходити на побачення. Це класно. І дякую вам, чоловіки, за пропозиції. Я чекаю одного дзвінка - можливо, я з ним і вийду", – заінтригувала вона.

Білик розповіла, чим та ким насправді щодня зайняті її думки.

"Вранці встаю о 6:30, готую собі сніданок, своїй сім'ї. І потім думаю про своїх глядачів: яка я повинна бути і що я повинна на сцені показати, коли я виїду в свої концерти. Але одна думка завжди мене переслідує, що я не хочу бути кращою, ніж я є, не хочу бути гіршою, от я хочу, щоби, коли я співаю відомі пісні, які люблять, я була сама собою, яка я є насправді, якою мене бачать мої близькі і рідні люди вдома", - поділилася вона.

Білик кожен день починає з думками про свого глядача

Як відомо, ТаблоID пригадував відомих чоловіків, яким свого часу вдавалося полонити серце Ірини. Нагадаємо, один із них, хореограф Дмитро Коляденко досі називає екскохану "королевою сексу".



