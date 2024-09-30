"Вага не тішить, але візуально вже трохи краще": Верба в обтислому луці показала фігуру через 1,5 тижня після пологів

Марія Ткаченко 30 вересня, 16:30
Юля Верба

Верба нещодавно вперше стала мамою

Фото і скріни з Instagram Верби

Блогерка Юлія Верба, котра, як і годиться блогерці, докладно розказує своїй аудиторії про своє життя-буття, показала, як виглядає її фігура через півтора тижня після пологів.

Молодиця, чия донечка Роза з'явилася на світ 18-го вересня, попозувала у чорному обтислому луці, під яким у неї надітий спеціальний корсет.

"Вага не тішить, але візуально вже трохи краще", - поділилася 21-річна Юля в Insta-сторіс.


Юлія Верба після пологів

Для швидшого відновлення Юлія носить бандаж-корсет

Верба і її фігура після кесаревого

Прогрес блогерку радує

"Більш-менш влізаю в свої речі", - похвалилася вона.

Блогерка Верба

А от вага новоспечену маму поки не тішить

Нагадаємо, Вербі довелося робити кесарів розтин. Як відомо, з батьком Рози Костянтином блогерка заручилася у жовтні 2023-го року.

Читайте також:

20-річна Верба розказала про найбільший заробіток за місяць і найдорожчу покупку

Дружина Усика у коротенькому топі і лосинах похизувалася фігурою на четвертий місяць після пологів. Фото

"Солодке життя": 30-річна Добкіна похизувалася тілом у бікіні за три місяці після других пологів. Відео

"Рідна кровинка": блогерка Верба показала личко новонародженої доньки. Фото

блогери
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів