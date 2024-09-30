"Вага не тішить, але візуально вже трохи краще": Верба в обтислому луці показала фігуру через 1,5 тижня після пологів
Блогерка Юлія Верба, котра, як і годиться блогерці, докладно розказує своїй аудиторії про своє життя-буття, показала, як виглядає її фігура через півтора тижня після пологів.
Молодиця, чия донечка Роза з'явилася на світ 18-го вересня, попозувала у чорному обтислому луці, під яким у неї надітий спеціальний корсет.
"Вага не тішить, але візуально вже трохи краще", - поділилася 21-річна Юля в Insta-сторіс.
"Більш-менш влізаю в свої речі", - похвалилася вона.
Нагадаємо, Вербі довелося робити кесарів розтин. Як відомо, з батьком Рози Костянтином блогерка заручилася у жовтні 2023-го року.
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