Брат Санчес порівняв її майбутнє весілля з Безосом із весіллям леді Ді та розкрив, що подарує

Цього літа Лорен Санчес вийде заміж за засновника Amazon і стане місіс Безос Фото з Instagram Санчес

Старший брат Лорен Санчес, нареченої мільярдера Джеффа Безоса, Пол Санчес передрік, що сестрине весілля буде не менш грандіозним, ніж весілля принца Чарльза з Діаною Спенсер 1981-го року.

Пол коротенько поговорив про це з TMZ.

На думку майбутнього шуряка 61-річного Безоса, весілля буде "великим та веселим", "як у принцеси Ді". Пол припустив, що замість весільних подарунків гості робитимуть пожертви до благодійних організацій, які виберуть молодята. Принаймні, сам він планує вчинити так.

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Для Лорен і для Джеффа майбутній шлюб стане другим. У нареченої є троє дітей, у нареченого - четверо

На запитання, чи є Лорен тією самою "нареченою-годзіллою", яка дуже хвилюється і рветься все контролювати, або ж так поводиться Джефф, Пол відповів, що не знає.

"Я розмовляю зі своєю сестрою три-чотири рази на тиждень, але вона в розмові нечасто згадує про весілля", - сказав він.

Нагадаємо, подейкують, 55-річна Лорен уже обрала собі сукню. Як відомо, гулятимуть весілля в Італії.