Брат Санчес порівняв її майбутнє весілля з Безосом із весіллям леді Ді та розкрив, що подарує
Старший брат Лорен Санчес, нареченої мільярдера Джеффа Безоса, Пол Санчес передрік, що сестрине весілля буде не менш грандіозним, ніж весілля принца Чарльза з Діаною Спенсер 1981-го року.
Пол коротенько поговорив про це з TMZ.
На думку майбутнього шуряка 61-річного Безоса, весілля буде "великим та веселим", "як у принцеси Ді". Пол припустив, що замість весільних подарунків гості робитимуть пожертви до благодійних організацій, які виберуть молодята. Принаймні, сам він планує вчинити так.
На запитання, чи є Лорен тією самою "нареченою-годзіллою", яка дуже хвилюється і рветься все контролювати, або ж так поводиться Джефф, Пол відповів, що не знає.
"Я розмовляю зі своєю сестрою три-чотири рази на тиждень, але вона в розмові нечасто згадує про весілля", - сказав він.
Нагадаємо, подейкують, 55-річна Лорен уже обрала собі сукню. Як відомо, гулятимуть весілля в Італії.
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