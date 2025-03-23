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Безос і Санчес розіслали запрошення на своє весілля

Юлія Леськова - 23 березня, 13:41
Джефф Безос і Лорен Санчес позують для фото
Фото Getty Images

61-річний засновник Amazon Джефф Безос та його 55-річна наречена, колишня ведуча Лорен Санчес готуються до весілля через два роки після заручин. Пара вже розіслала запрошення. 

Про це пише видання Page Six. 

Зазначається, що весілля має відбутися влітку у Венеції. 


А от видання People повідомляє, що вечірка відбудеться на яхті пари вартістю понад 500 мільйонів доларів у червні. 

У своєму Instagram Лорен з глибоким декольте поділилася сонячним фото у компанії подруг. Здається, дівич-вечір не за горами. 

Лорен Санчес зі своїми подругами на фото

"Прекрасні вихідні", - написала Лорен

До речі, нещодавно Безос і Санчес передавали весільні вайби на афтерпаті "Оскару". Джефф був у смокінгу, а Лорен - у білосніжній максісукні. 

Як відомо, свій роман з Санчес Безос закрутив ще тоді, коли перебував у шлюбі з першою дружиною. До речі, їхнє розлучення тоді назвали найдорожчим в історії. 

А от заручилися Лорен та Джефф у травні 2023 року. 

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