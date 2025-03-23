Безос і Санчес розіслали запрошення на своє весілля

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61-річний засновник Amazon Джефф Безос та його 55-річна наречена, колишня ведуча Лорен Санчес готуються до весілля через два роки після заручин. Пара вже розіслала запрошення.

Про це пише видання Page Six.

Зазначається, що весілля має відбутися влітку у Венеції.

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А от видання People повідомляє, що вечірка відбудеться на яхті пари вартістю понад 500 мільйонів доларів у червні.

У своєму Instagram Лорен з глибоким декольте поділилася сонячним фото у компанії подруг. Здається, дівич-вечір не за горами.

"Прекрасні вихідні", - написала Лорен

До речі, нещодавно Безос і Санчес передавали весільні вайби на афтерпаті "Оскару". Джефф був у смокінгу, а Лорен - у білосніжній максісукні.

Як відомо, свій роман з Санчес Безос закрутив ще тоді, коли перебував у шлюбі з першою дружиною. До речі, їхнє розлучення тоді назвали найдорожчим в історії.

А от заручилися Лорен та Джефф у травні 2023 року.