Безос і Санчес розіслали запрошення на своє весілля
61-річний засновник Amazon Джефф Безос та його 55-річна наречена, колишня ведуча Лорен Санчес готуються до весілля через два роки після заручин. Пара вже розіслала запрошення.
Про це пише видання Page Six.
Зазначається, що весілля має відбутися влітку у Венеції.
А от видання People повідомляє, що вечірка відбудеться на яхті пари вартістю понад 500 мільйонів доларів у червні.
У своєму Instagram Лорен з глибоким декольте поділилася сонячним фото у компанії подруг. Здається, дівич-вечір не за горами.
До речі, нещодавно Безос і Санчес передавали весільні вайби на афтерпаті "Оскару". Джефф був у смокінгу, а Лорен - у білосніжній максісукні.
Як відомо, свій роман з Санчес Безос закрутив ще тоді, коли перебував у шлюбі з першою дружиною. До речі, їхнє розлучення тоді назвали найдорожчим в історії.
А от заручилися Лорен та Джефф у травні 2023 року.
Наречена Безоса на святі в Трампа похизувалася пишним бюстом у мерехтливому total black. Фото
"Підловили за фактчекінгом": момент із інавгурації, де Цукерберг зазирнув у декольте нареченої Безоса, насмішив мережу
Вперше з 1963 року: Кеті Перрі та наречена Безоса полетять у космос з виключно жіночим екіпажем