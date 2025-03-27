Запрошено Трампа, королеву Ранію та Кардашян: що відомо про майбутнє "весілля століття" Безоса і Санчес у Венеції

Чим ближче до того дня, коли 61-річний засновник Amazon Джефф Безос та його обраниця Лорен Санчес поєднають себе узами шлюбу, тим більше подробиць про грандіозну подію, яку вже охрестили "весіллям століття", просочується в ЗМІ.

Кого запросили на гулянку, де та в які дати вона може відбутися, про це пишуть Page Six та Daily Mail.

Так, подейкують, "Гірко!" молодятам кричатимуть особисто: президент США Дональд Трамп, королева Йорданії Ранія, актор Леонардо ДіКапріо, бізнесмен та філантроп Білл Гейтс, телеведуча Опра Вінфрі, співачка Барбра Стрейзанд, реалітізірки Кім Кардашян і Кріс Дженнер, очільниця американського Vogue Анна Вінтур та дизайнерка Діана Фон Фюрстенберг.

Реклама:

Іще кажуть, що 55-річна наречена, любителька провокаційних декольте, вже визначилася з сукнею, і це буде творіння Oscar de la Rentа.

Не терпиться побачити, в чому Санчес вирушить до вівтаря Фото з Instagram Санчес

Що до локації свята, то якщо раніше нею називали яхту Безоса "Koru" коло узбережжя Венеції, то тепер деякі інсайдери це спростовують. По-перше, 127-метрове судно, хоча і є найбільшою в світі щогловою яхтою, має досить невелику кількість кают - 9, у яких можуть розміститися 18 осіб, чого очевидно недосить для весілля такого розмаху. По-друге, згідно діючих правил, яхта таких габаритів мусила би швартуватися на території верфі Arsenale di Venezia, що не дало би гостям змоги насолодитися найкращими краєвидами старовинного міста.

"Усі гроші світу не в змозі змінити цих правил. Вам нізащо не захочеться прокинутися в Венеції, не маючи перед очима виду на Гранд-канал", - зазначив обізнаний інформатор.

Припускається, що "Koru", яка коштує пів мільйона доларів, під час весілля виконуватиме роль такого собі "водного таксі" або на ній відбуватиметься частина урочистих заходів.

Цікаво, що найфешенебельніші готелі Венеції, де ціни стартують від 3200 доларів за ніч, уже забиті по зав'язку на дати з 26-го по 29-те червня, що дає певну підказку щодо того, коли одружуються Безос і Санчес.

Майбутні містер та місіс Безоси

Нагадаємо, днями голубята буцімто вже розіслали запрошення на весілля. Як відомо, в статусі нареченої Лорен ще встигне побувати в космосі. Політ на суборбітальному кораблі New Shepard суто жіночим складом запланований на травень.

Як відомо, лавсторі Джеффа Безоса і Лорен Санчес, які заручилися в 2023-му році, починалася досить скандально: з подружніх зрад та злитих у мережу "нюдсів".