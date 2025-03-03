Весільні вайби в повітрі: чепурний Безос і його наречена в розкішній білій сукні з'явилися на вечірці. Фото

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Американський мільярдер Джефф Безос та його наречена Лорен Санчес стали гостями афтепаті премії "Оскар-2025" Vanity Fair. Парочка вигуляла ошатні луки, які доречно виглядали б і коло вівтаря.

61-річний Джефф був у смокінгу, а його 55-річна кохана - в білосніжній максісукні з зухвалим, як із завжди, декольте.

Як стало відомо від джерел сайтові Page Six, Безос і Санчес планують зіграти весілля в червні. Відбудеться воно на яхті коло узбережжя Італії.

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Нагадаємо, до того Лорен встигне злітати у космос із Кеті Перрі.

Як відомо, і для Безоса, і для Санчес цей шлюб стане другим. Свій роман вони закрутили, ще перебуваючи в попередніх союзах, від яких мають дітей. При розлученні перша дружина Джеффа, Маккензі Безос отримала 4% акцій Amazon.