Вперше з 1963 року: Кеті Перрі та наречена Безоса полетять у космос з виключно жіночим екіпажем
Цієї весни американська компанія Blue Origin здійснить історичний запуск — у космос полетить повністю жіночий екіпаж.
У складі команди будуть американська співачка Кеті Перрі, телеведуча Гейл Кінг і наречена мільярдера Джеффа Безоса, журналістка Лорен Санчес. До них також приєднаються колишня науковиця NASA Аїша Боу, активістка й дослідниця Аманда Нгуен і кінопродюсерка Керіанна Флінн, повідомляє CBS.
Ця місія стане 11-м пілотованим запуском для Blue Origin та увійде в історію як перший із суто жіночим складом за останні 60 років. Політ здійснюватиметься на суборбітальному кораблі New Shepard, який на 11 хвилин підніме команду за лінію Кармана — умовну межу космосу.
Ініціаторкою польоту стала 55-річна Лорен Санчес, яка особисто обрала учасниць експедиції. Вона давно мріяла організувати подібну місію, щоб привернути увагу до участі жінок у дослідженні космосу.
"Я дійсно бачу цю групу жінок як дослідниць і оповідачок. Кожного з нас ось-ось змінить дивовижний вид на нашу прекрасну планету. Відлік починається зараз", — написала Санчес у своєму Instagram.
Після цієї новини думки коментаторів розділились. Дехто радіє за співачку та інших жінок, а хтось не погоджується з таким вибором команди.
Користувачі писали: "Я люблю Кеті, але відправка знаменитостей у космос ніби краде всю важку працю, яку робили справжні науковиці". "Чому Перрі? У нас закінчились кваліфіковані працівниці?" "Це дуже круто! Чекаю з нетерпінням побачити політ".
Запуск має відбутися навесні 2025 року з космодрому Blue Origin у Техасі.
Як відомо, 40-річна Кеті Перрі є доволі епатажною зіркою. Вона часто тішить фанів пристрасним контентом. Якось вона навіть стрибнула з гелікоптера разом із коханою Безоса. Тому не дивно, що космічна місія є наступним етапом в їхній дружбі.
Самих Лорен і Джеффа часто ловили на інтимних моментах, у мережу навіть потрапляли їх особисті переписки. Також наречена 61-річного мільярдера любить вдягати БДСМ образи.
Нагадаємо, актор Том Круз також хоче полетіти в космос, щоб зняти там фільм.
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