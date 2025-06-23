Донька Брюса Вілліса зворушила свіжими фото з 70-річним татом

Марія Ткаченко - 23 червня, 10:00
Таллула Вілліс

31-річна Таллула - молодша з трьох доньок Демі Мур та Брюса Вілліса

Фото з Instagram Вілліс

Донька американських акторів Демі Мур та Брюса Вілліса, Таллула опублікувала в Instagram фото, зроблені у неділю, проведену з родиною.

На затишних кадрах вона з 70-річним татом, тримає його за руку та обіймає. Шанувальники Брюса у коментарях подякували його доньці за те, що поділилася цими цінними моментами. Щоправда, дехто з підписників дорікнув дівчині, мовляв, вразливий, хворий на деменцію актор не давав дозволу на цей пост.

Брюс Вілліс

Таллула закарбувала на фото теплі моменти з татком


"Як сім'я ми користуємося власним розсудом, коли щось постимо. Сьогодні був прекрасний день, сповнений усмішок. Я прийняла самостійне рішення показати це світові, оскільки знаю, що він для всіх означає", - відповіла на цей коментар Таллула.

Актор Брюс Вілліс

Близькі невиліковно хворого актора оточують його любов'ю і турботою

Брюс Вілліс в інстаграм

Брюс із нареченим Таллули, Джастіном

Брюс Вілліс і його донька від Демі Мур

Нагадаємо, Демі та їхні з Брюсом дочки підтримують дуже теплі стосунки з чинною акторовою дружиною, Еммою та їхніми доньками, Мейбел та Евелін. Як розповіла нещодавно акторка, для неї ніколи не було питанням, чи залишаться вони з Віллісом сім'єю після розлучення. 

Як відомо, в 2022-му році Брюсові за станом здоров'я довелося завершити акторську кар'єру. Емма розповідала, якими були перші ознаки деменції в її чоловіка.

Читайте також:

Копія мами і копія тата: дружина Брюса Вілліса замилувала відео з їхніми підрослими доньками

"Я зробила би це знов і знов": дружина невиліковно хворого Брюса Вілліса в їхню 17-ту річницю зробила щемке зізнання

Демі Мур, "рятувальниця Малібу", порноакторка та чинна дружина Емма Хемінг: найвідоміші романи Брюса Вілліса

"Ти – світло, яке ніколи не згасне": дочки Брюса Вілліса та Демі Мур зворушливо привітали його з 70-річчям і показали особливі фото

Демі Мур з дочкою та онукою завітала на 47-річчя дружини Брюса Вілліса. Фото

Брюс Вілліс
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів