Донька Брюса Вілліса зворушила свіжими фото з 70-річним татом
Донька американських акторів Демі Мур та Брюса Вілліса, Таллула опублікувала в Instagram фото, зроблені у неділю, проведену з родиною.
На затишних кадрах вона з 70-річним татом, тримає його за руку та обіймає. Шанувальники Брюса у коментарях подякували його доньці за те, що поділилася цими цінними моментами. Щоправда, дехто з підписників дорікнув дівчині, мовляв, вразливий, хворий на деменцію актор не давав дозволу на цей пост.
"Як сім'я ми користуємося власним розсудом, коли щось постимо. Сьогодні був прекрасний день, сповнений усмішок. Я прийняла самостійне рішення показати це світові, оскільки знаю, що він для всіх означає", - відповіла на цей коментар Таллула.
Нагадаємо, Демі та їхні з Брюсом дочки підтримують дуже теплі стосунки з чинною акторовою дружиною, Еммою та їхніми доньками, Мейбел та Евелін. Як розповіла нещодавно акторка, для неї ніколи не було питанням, чи залишаться вони з Віллісом сім'єю після розлучення.
Як відомо, в 2022-му році Брюсові за станом здоров'я довелося завершити акторську кар'єру. Емма розповідала, якими були перші ознаки деменції в її чоловіка.
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