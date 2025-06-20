Демі Мур з дочкою та онукою завітала на 47-річчя дружини Брюса Вілліса. Фото

Дружина голлівудського актора Брюса Вілліса, фотомодель Емма Хемінг днями відсвяткувала своє 47-річчя.

У святковий день до іменинниці завітали колишня дружина її коханого, американська акторка Демі Мур, її 36-річна дочка Румер і онука Луетта Айлі Томас. Також на сімейному фото засвітились спільні діти Брюса та Емми: 13-річна Мейбел і 11-річна Евелін.

"За останні кілька тижнів я була наповнена такою любов'ю з нагоди мого дня народження. Від Брюса, наших дівчаток, моєї мами, моєї родини та дорогих друзів. Я відчуваю їхню любов і підтримку, які допомагають мені так, як не можна описати словами… У мене був чудовий день", — написала чинна дружина Вілліса.

62-річна знаменитість з онукою на руках попозувала поруч із дочкою на дні народження Емми Фото instagram

Кохана актора задувала традиційну свічку

Як відомо, нині Вілліс бореться з лобно-скроневою деменцією, через яку навіть завершив свою кар'єру. З колишньою Демі актор залишився у дружніх стосунках. Уся родина постійно його підтримує.

Не так давно Брюсу виповнилося 70 років. З цієї нагоди його ніжно привітали близькі люди. Серед яких й інші дочки від Мур: 33-річна Скаут і 31-річна Таллула.

А ще Емма Хемінг зробила щемливе звернення в їхню 17-ту річницю.