"Ти – світло, яке ніколи не згасне": дочки Брюса Вілліса та Демі Мур зворушливо привітали його з 70-річчям і показали особливі фото
Голлівудський актор Брюс Вілліс, який бореться з лобно-скроневою деменцією, 19 березня відсвяткував своє 70-річчя. З цієї нагоди його рідні поділилися зворушливими привітаннями та сімейними світлинами.
31-річна Таллула, донька Вілліса, в Instagram опублікувала нове фото з батьком, на якому вони ніжно обіймаються. У своєму дописі вона назвала актора справжнім героєм і зазначила, що пишається не лише його кар'єрою, а й тим, що є його дитиною.
"Він — космонавт, герой зі значком, нахабний детектив з неперевершеним жартом. Для мене було привілеєм спостерігати, як усі ці різні персонажі ожили і ввійшли в історію завдяки його вродженому запалу та душі. Але насправді — це мій тато. Протягом усього мого дитинства мене часто запитували, як це мати тата з великої літери… Він — особистість, чоловік, син, дитина з Джерсі, який зірвав довбаний життєвий джекпот завдяки щасливому випадку, який він навіть не міг пояснити.
І я люблю цього хлопця з Джерсі, який розчісував мені волосся у ванні, і завжди стежив, щоб я стелила рушник перед їжею на його ліжку. Роками я червоніла, коли люди дізнавалися моє повне ім'я. Але я до біса пишаюся тим, що я Таллула Белль Брюс Вілліс... Ти — світло, яке ніколи не згасне!", — зворушливо зізналася дівчина.
До привітань долучилася й колишня дружина Вілліса, 62-річна акторка Демі Мур. Вона оприлюднила серію архівних кадрів з ним.
Інша донька експодружжя, 36-річна Румер у своєму блозі показала кумедне відео з танцями своїх батьків.
33-річна Скаут Вілліс також привітала тата теплими словами.
"Вітаю з Днем народження Найвеличнішого з усіх часів. Щодня я дякую Богам за те, що 50% моєї ДНК — від нього. Музика, яку я граю, магія, яку я створюю, — це спадщина мого батька, яка живе у світі", — зазначила донька акторка.
До речі, чинна дружина актора, фотомодель Емма Хемінг теж звернулася до коханого у його день та попросила фанів не забути привітати його.
"Огорніть його любов'ю сьогодні — він це відчує, присягаюся, відчує. Ви потужна команда. Мені подобається, як ви вболіваєте за нього, і я дуже вдячна, що у нього є ви", — попросила вона.
У сім'ї прийнято публічно вітати один одного з днем народження.
Нагадаємо, що у 2022 році стало відомо про проблеми зі здоров’ям Вілліса. Спочатку в нього діагностували афазію, а згодом лікарі підтвердили лобно-скроневу деменцію. У Брюса також почали спостерігатися проблеми з мовленням. Через хворобу актор завершив свою кар'єру, але його рідні постійно підтримують його.
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