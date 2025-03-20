"Ти – світло, яке ніколи не згасне": дочки Брюса Вілліса та Демі Мур зворушливо привітали його з 70-річчям і показали особливі фото

Голлівудський актор Брюс Вілліс, який бореться з лобно-скроневою деменцією, 19 березня відсвяткував своє 70-річчя. З цієї нагоди його рідні поділилися зворушливими привітаннями та сімейними світлинами.

31-річна Таллула, донька Вілліса, в Instagram опублікувала нове фото з батьком, на якому вони ніжно обіймаються. У своєму дописі вона назвала актора справжнім героєм і зазначила, що пишається не лише його кар'єрою, а й тим, що є його дитиною.

Таллула поділилася знімками з татом Фото Instagram

"Він — космонавт, герой зі значком, нахабний детектив з неперевершеним жартом. Для мене було привілеєм спостерігати, як усі ці різні персонажі ожили і ввійшли в історію завдяки його вродженому запалу та душі. Але насправді — це мій тато. Протягом усього мого дитинства мене часто запитували, як це мати тата з великої літери… Він — особистість, чоловік, син, дитина з Джерсі, який зірвав довбаний життєвий джекпот завдяки щасливому випадку, який він навіть не міг пояснити.

І я люблю цього хлопця з Джерсі, який розчісував мені волосся у ванні, і завжди стежив, щоб я стелила рушник перед їжею на його ліжку. Роками я червоніла, коли люди дізнавалися моє повне ім'я. Але я до біса пишаюся тим, що я Таллула Белль Брюс Вілліс... Ти — світло, яке ніколи не згасне!", — зворушливо зізналася дівчина.

"Мої рідні", — підписала кадри зі своїми батьками дівчина

До привітань долучилася й колишня дружина Вілліса, 62-річна акторка Демі Мур. Вона оприлюднила серію архівних кадрів з ним.

"З днем народження, Брюс Вілліс. Ми тебе любимо!", — написала Демі Фото Instagram

Зірки перебували у шлюбі з 1987 по 2000 рік. Раніше актриса розповідала про їхні дружні стосунки після розриву

Вілліс обожнює своїх дівчаток

У Демі та Брюса є три спільні дочки: Румер, Скаут і Таллула.

Луетта Айлі Томас, онука знаменитості й дочка Румер Вілліс, показалася на руках у дідуся

Зірка фільму "Міцний горішок" разом з донькою Скаут

Інша донька експодружжя, 36-річна Румер у своєму блозі показала кумедне відео з танцями своїх батьків.

33-річна Скаут Вілліс також привітала тата теплими словами.

Скаут показала сімейні спогади Фото Instagram

"Вітаю з Днем народження Найвеличнішого з усіх часів. Щодня я дякую Богам за те, що 50% моєї ДНК — від нього. Музика, яку я граю, магія, яку я створюю, — це спадщина мого батька, яка живе у світі", — зазначила донька акторка.

Донька кінозірки любить бути поруч із ним

Дівчина знайшла своє дитяче фото з батьком

До речі, чинна дружина актора, фотомодель Емма Хемінг теж звернулася до коханого у його день та попросила фанів не забути привітати його.

"Огорніть його любов'ю сьогодні — він це відчує, присягаюся, відчує. Ви потужна команда. Мені подобається, як ви вболіваєте за нього, і я дуже вдячна, що у нього є ви", — попросила вона.

У сім'ї прийнято публічно вітати один одного з днем народження.

Нагадаємо, що у 2022 році стало відомо про проблеми зі здоров’ям Вілліса. Спочатку в нього діагностували афазію, а згодом лікарі підтвердили лобно-скроневу деменцію. У Брюса також почали спостерігатися проблеми з мовленням. Через хворобу актор завершив свою кар'єру, але його рідні постійно підтримують його.