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"Ти – світло, яке ніколи не згасне": дочки Брюса Вілліса та Демі Мур зворушливо привітали його з 70-річчям і показали особливі фото

Карина Тімкова - 20 березня, 10:45

Голлівудський актор Брюс Вілліс, який бореться з лобно-скроневою деменцією, 19 березня відсвяткував своє 70-річчя. З цієї нагоди його рідні поділилися зворушливими привітаннями та сімейними світлинами.

31-річна Таллула, донька Вілліса, в Instagram опублікувала нове фото з батьком, на якому вони ніжно обіймаються. У своєму дописі вона назвала актора справжнім героєм і зазначила, що пишається не лише його кар'єрою, а й тим, що є його дитиною.

Брюс Вілліс святкує 70-річчя в колі найближчих

Таллула поділилася знімками з татом

Фото Instagram

"Він — космонавт, герой зі значком, нахабний детектив з неперевершеним жартом. Для мене було привілеєм спостерігати, як усі ці різні персонажі ожили і ввійшли в історію завдяки його вродженому запалу та душі. Але насправді — це мій тато. Протягом усього мого дитинства мене часто запитували, як це мати тата з великої літери… Він — особистість, чоловік, син, дитина з Джерсі, який зірвав довбаний життєвий джекпот завдяки щасливому випадку, який він навіть не міг пояснити.

І я люблю цього хлопця з Джерсі, який розчісував мені волосся у ванні, і завжди стежив, щоб я стелила рушник перед їжею на його ліжку. Роками я червоніла, коли люди дізнавалися моє повне ім'я. Але я до біса пишаюся тим, що я Таллула Белль Брюс Вілліс... Ти — світло, яке ніколи не згасне!", — зворушливо зізналася дівчина.

Брюс Вілліс усміхається поруч із Демі Мур

"Мої рідні", — підписала кадри зі своїми батьками дівчина

До привітань долучилася й колишня дружина Вілліса, 62-річна акторка Демі Мур. Вона оприлюднила серію архівних кадрів з ним.

Демі Мур привітала Брюса Вілліса

"З днем народження, Брюс Вілліс. Ми тебе любимо!", — написала Демі

Фото Instagram
Брюс Вілліс в обіймах Демі Мур

Зірки перебували у шлюбі з 1987 по 2000 рік. Раніше актриса розповідала про їхні дружні стосунки після розриву

Брюс Вілліс попозував із сім'єю

Вілліс обожнює своїх дівчаток

Донька Брюса Вілліса посиділа в нього на руках

У Демі та Брюса є три спільні дочки: Румер, Скаут і Таллула.

Брюс Вілліс сфотографувався з онукою

Луетта Айлі Томас, онука знаменитості й дочка Румер Вілліс, показалася на руках у дідуся

Брюс Вілліс відпочив поруч із доньками

Зірка фільму "Міцний горішок" разом з донькою Скаут

Інша донька експодружжя, 36-річна Румер у своєму блозі показала кумедне відео з танцями своїх батьків.

33-річна Скаут Вілліс також привітала тата теплими словами.

Брюс Вілліс сфотографувався в обіймах доньки

Скаут показала сімейні спогади

Фото Instagram

"Вітаю з Днем народження Найвеличнішого з усіх часів. Щодня я дякую Богам за те, що 50% моєї ДНК — від нього. Музика, яку я граю, магія, яку я створюю, — це спадщина мого батька, яка живе у світі", — зазначила донька акторка.

Брюс Вілліс сидить на кріслі із дорослою донькою на руках

Донька кінозірки любить бути поруч із ним

Молодий Брюс Вілліс тримає малесеньку доньку

Дівчина знайшла своє дитяче фото з батьком

До речі, чинна дружина актора, фотомодель Емма Хемінг теж звернулася до коханого у його день та попросила фанів не забути привітати його.

"Огорніть його любов'ю сьогодні — він це відчує, присягаюся, відчує. Ви потужна команда. Мені подобається, як ви вболіваєте за нього, і я дуже вдячна, що у нього є ви", — попросила вона.

У сім'ї прийнято публічно вітати один одного з днем народження.

Нагадаємо, що у 2022 році стало відомо про проблеми зі здоров’ям Вілліса. Спочатку в нього діагностували афазію, а згодом лікарі підтвердили лобно-скроневу деменцію. У Брюса також почали спостерігатися проблеми з мовленням. Через хворобу актор завершив свою кар'єру, але його рідні постійно підтримують його.

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