Бужинська з келихом вина зустріла свої 46 в обіймах чоловіка і молодших дітей. Фото
13-го серпня співачці Катерині Бужинській виповнилося 46 років. І зустріла вона свій день народження на грецькому острові Тасос у колі найближчих - чоловіка та двох молодших дітей.
З нагоди свята Катя виклала в мережу кілька фото себе ошатної з келихом і тортом.
"Сьогодні мій день народження! Я дякую Богу і молюся за здоров'я, щастя та мир для моєї країни!", - написала Бужинська.
Нагадаємо, у грудні 2016 Катя Бужинська народила двійню - сина Дмитра та дочку Катерину. За два роки до цього артистка вийшла заміж за Дмитра Стойчева та переїхала з ним у Болгарію.
Зараз Катерина часто буває в Україні, зокрема, з благодійними концертами.
Бужинська з молодшими дітьми і чоловіком замилували обіймами на тлі норвезьких краєвидів
"Закоханий в життя і свою сім'ю": Бужинська привітала чоловіка з ювілеєм та показалася на фото з ним і дітьми
Бужинська на відпочинку в Греції похизувалася тілом у квітчастому купальнику та наробила фото з молодшими дітьми