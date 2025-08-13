Бужинська з келихом вина зустріла свої 46 в обіймах чоловіка і молодших дітей. Фото

13-го серпня співачці Катерині Бужинській виповнилося 46 років. І зустріла вона свій день народження на грецькому острові Тасос у колі найближчих - чоловіка та двох молодших дітей.

З нагоди свята Катя виклала в мережу кілька фото себе ошатної з келихом і тортом.

Катерина Бужинська святкує 46-річчя на острові Тасос

"Сьогодні мій день народження! Я дякую Богу і молюся за здоров'я, щастя та мир для моєї країни!", - написала Бужинська.

Коханий чоловік Дімітрій поруч

Дмитрик і Катруся в однакових смугастих луках привітали маму з днем народження

Уся родина в зборі. Бракує лише старшої доньки співачки, Олени, яка живе в Німеччині

Нагадаємо, у грудні 2016 Катя Бужинська народила двійню - сина Дмитра та дочку Катерину. За два роки до цього артистка вийшла заміж за Дмитра Стойчева та переїхала з ним у Болгарію.

Зараз Катерина часто буває в Україні, зокрема, з благодійними концертами.