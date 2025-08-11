Бужинська на відпочинку в Греції похизувалася тілом у квітчастому купальнику та наробила фото з молодшими дітьми

Марія Ткаченко - 11 серпня, 16:15
Катерина Бужинська
Фото з Instagram Бужинської

Співачка Катерина Бужинська, котра в липні з сім'єю відвідала Норвегію, вирішила продовжити відпочинок у Греції.

У Insta-сторіс 45-річна зірка показала, як на острові Тасос проводить час із молодшими дітьми, Катрусею та Дмитриком. А ще хтось із малих або, можливо, їхній тато Дімітар Стойчев зазнімкував Бужинську в купальнику.

Катерина Бужинська та її діти

Двійнята охоче позують для фото з зірковою мамою


Двійнята Катерини Бужинської

Каті та Дмитрику вже 8 років

Катерина Бужинська в інстаграм

Катерина вважає, що синок - її копія, а от донечка - татова

Катерина Бужинська в купальнику

Літній фотоальбом у співачки вже чималий

Катерина Бужинська та її двійня

Сімейка відпочиває на острові Тасос

Син і донька Катерини Бужинської

У двійнят є старша сестра Олена, якій 18

Катя Бужинська

На грецькому пляжі Бужинська з дітьми милувалися мармуровою крихтою

Нагадаємо, саме на цей острів Катерина і Дімітар їздять вже 11 років поспіль. Артистка нещодавно пояснювала, чому.  

Як відомо, Бужинській вже два десятиліття вдається залишатися в одній вазі. Для цього вона, зокрема, уникає деяких продуктів

