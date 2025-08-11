Бужинська на відпочинку в Греції похизувалася тілом у квітчастому купальнику та наробила фото з молодшими дітьми
Співачка Катерина Бужинська, котра в липні з сім'єю відвідала Норвегію, вирішила продовжити відпочинок у Греції.
У Insta-сторіс 45-річна зірка показала, як на острові Тасос проводить час із молодшими дітьми, Катрусею та Дмитриком. А ще хтось із малих або, можливо, їхній тато Дімітар Стойчев зазнімкував Бужинську в купальнику.
Нагадаємо, саме на цей острів Катерина і Дімітар їздять вже 11 років поспіль. Артистка нещодавно пояснювала, чому.
Як відомо, Бужинській вже два десятиліття вдається залишатися в одній вазі. Для цього вона, зокрема, уникає деяких продуктів.
