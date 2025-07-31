"Закоханий в життя і свою сім'ю": Бужинська привітала чоловіка з ювілеєм та показалася на фото з ним і дітьми

Співачка Катерина Бужинська привітала з днем народження свого чоловіка, болгарського бізнесмена Дімітара Стойчева. Йому виповнилося 45.

У Facebook зірка опублікувала декілька світлин із коханим та їхніми спільними дітьми, 8-річними двійнятами Катрусею і Дмитриком.

Катерина показала, чим вітали Дімітара з 45-річчям

"Дімітар! Вітаємо тебе з Ювілеєм!!! 45 - це тільки початок!!!", - запевнила Катерина.

"Будь здоровий, щасливий, успішний, закоханий в життя і свою сім'ю!!! Хай збуваються всі найзаповітніші мрії!!!", - побажала вона.

Від попередніх стосунків у зірки є 18-річна дочка Олена, яка мешкає в Німеччині

Бужинська вважає, що Катруся - копія тата, а от синок - мамин. Згодні?

Як відомо, Бужинська та Стойчев одружені вже 11 років. Поруч із Дімітаром Катерині "хочеться літати". А ще артистка зізнавалася ТаблоID, скільки сексу їй потрібно на тиждень і чи готова вона чимось жертвувати заради кохання.