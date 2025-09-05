"Коли вона виросла?!": у мережі милуються 14-річною донькою Пінк. Фото

Марія Ткаченко - 5 вересня, 17:15
Пінк

45-річна Пінк - мама двох дітей

Фото з Instagram Пінк

Донька американської доньки Пінк, 14-річна Віллоу Сейдж захопила фанів зіркової мами тим, як стрімко подорослішала і стала яскравою дівчиною.

Свіже фото спадкоємиці та її молодшого брата Джеймсона опублікував у Instagram їхній батько, гонщик Кері Гарт.

"Перший день школи в малих! Це таке божевілля, що Віллз сьогодні розпочинає заняття у старшій школі. Моя маленька дівчинка дорослішає і робить свій перший крок до здійснення своєї мрії. Одного дня ти будеш на Бродвеї. Я дуже тобою пишаюся", - розчулився чоловік Пінк.


Донька Пінк

Віллоу Сейдж - уже старшокласниця

Фото з Instagram Гарта

"І, Джеймо, просто не їж забагато клею", - підколов він сина.

Син Пінк

Сину Пінк 8 років

Підписники Гарта милуються тим, як Віллоу схожа на Пінк і яка вона гарна.

"Тату, пильнуй... Коли вона виросла?! Божечки, вона красуня! Це волосся!", - пишуть коментатори.

Водночас дехто вщипливо поцікавився, яка школа дозволяє такий дрескод для учениць.

Нагадаємо, ще торік Віллоу носила ультракоротку стрижку, але встигла добряче відростити коси. А ще вона змалечку любила експериментувати з маминим гримом.

