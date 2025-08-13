Майже заввишки з маму: Хіларія Болдуїн вразила тим, як підросла 11-річна донька. Фото

Карина Тімкова - 13 серпня, 16:30

Дружина американського актора Алека Болдуїна, інфлюенсерка Хіларія Болдуїн помилувалася дорослішанням їхньої майже 12-річної доньки Кармен.

В Instagram обраниця знаменитості опублікувала декілька фото зі своєю старшою дитиною, зроблених у різний час, але біля одних і тих самих дверей. Таким чином вона закарбовувала теплі спогадати з дівчинкою та її зміни.

"Вона так виросла", — підписала публікацію 41-річна Болдуїн.

Дружина Болдуїна показала стильне фото з 11-річною дочкою

Хіларія потішилася дорослою донечкою, яка зростом вже майже її наздогнала, а ще підліток сама обирає собі стильні луки

Фото instagram

Дружина Болдуїна замилувала фото з їхньою дочкою у дитинстві

А такою Кармен була маленькою

Дружина Болдуїна показала кумедне фото з їхньою дочкою

Крихітка з дитинства вчилась у Болдуїн займатися спортом

Нещодавно дружина актора у компанії дочки знялась у стильній домашній фотосесії. До речі, якось зіркових батьків критикували через те, що Кармен робила яскравий макіяж та манікюр. А не так давно інфлюенсерка змогла зібрати усіх нащадків для сімейного портрета.

Нагадаємо, Алек з коханою також виховують інших дітей: 9-річного Рафаеля, 8-річного Леонардо, 7-річного Ромео, 4-річного Едуардо, 2-річну Іларію та 4-річну Марію Лусію, яка народилася шляхом сурогатного материнства через дві невдалі вагітності, з якими стикнулося подружжя.

діти зірок алек болдуїн
