Майже заввишки з маму: Хіларія Болдуїн вразила тим, як підросла 11-річна донька. Фото

Дружина американського актора Алека Болдуїна, інфлюенсерка Хіларія Болдуїн помилувалася дорослішанням їхньої майже 12-річної доньки Кармен.

В Instagram обраниця знаменитості опублікувала декілька фото зі своєю старшою дитиною, зроблених у різний час, але біля одних і тих самих дверей. Таким чином вона закарбовувала теплі спогадати з дівчинкою та її зміни.

"Вона так виросла", — підписала публікацію 41-річна Болдуїн.

Хіларія потішилася дорослою донечкою, яка зростом вже майже її наздогнала, а ще підліток сама обирає собі стильні луки Фото instagram

А такою Кармен була маленькою

Крихітка з дитинства вчилась у Болдуїн займатися спортом

Нещодавно дружина актора у компанії дочки знялась у стильній домашній фотосесії. До речі, якось зіркових батьків критикували через те, що Кармен робила яскравий макіяж та манікюр. А не так давно інфлюенсерка змогла зібрати усіх нащадків для сімейного портрета.

Нагадаємо, Алек з коханою також виховують інших дітей: 9-річного Рафаеля, 8-річного Леонардо, 7-річного Ромео, 4-річного Едуардо, 2-річну Іларію та 4-річну Марію Лусію, яка народилася шляхом сурогатного материнства через дві невдалі вагітності, з якими стикнулося подружжя.