"Починається мій новий рік": Петрожицька з нагоди дня народження оновила зачіску. Фото
31-го травня акторка Дар'я Петрожицька святкує свій 34-ий день народження. Напередодні ж зірка вирішила постригтися.
"Завтра у мене починається новий рік", - пояснила дівчина в Insta-сторіс, показавши зістрижені пасма.
Згодом же Дарися похвалилася кінцевим результатом: зачіска стала коротшою і з'явився чубчик.
Як відомо, актриса вже півтора року як заручена зі своїм хлопцем Олексієм, який живе у Німеччині. ТаблоID розповідав про дитинство зірки, її шлях до слави та перше заміжжя, на згадку про яке в Дар'ї й лишилося прізвище Петрожицька.
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