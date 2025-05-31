"Починається мій новий рік": Петрожицька з нагоди дня народження оновила зачіску. Фото

31-го травня акторка Дар'я Петрожицька святкує свій 34-ий день народження. Напередодні ж зірка вирішила постригтися.

"Завтра у мене починається новий рік", - пояснила дівчина в Insta-сторіс, показавши зістрижені пасма.

Даря вирішила символічно зістригти з себе весь негатив попереднього року?

Реклама:

Згодом же Дарися похвалилася кінцевим результатом: зачіска стала коротшою і з'явився чубчик.

Оновлена зірка 31-го травня святкує свій день народження

Як відомо, актриса вже півтора року як заручена зі своїм хлопцем Олексієм, який живе у Німеччині. ТаблоID розповідав про дитинство зірки, її шлях до слави та перше заміжжя, на згадку про яке в Дар'ї й лишилося прізвище Петрожицька.